СЕНТКОМ: США готовы защищать свои интересы в регионе в случае обострения ситуации с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Американская сторона обеспокоена действиями Ирана, носящими дестабилизирующий характер, и сосредоточит усилия на обеспечении безопасности военных США в регионе. Об этом заявил в четверг во время выступления в штате Флорида глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел.

"Иран оказывает долгосрочное дестабилизирующее влияние в регионе, и мы сохраняем обеспокоенность относительно их (иранцев) действий", - приводит его слова агентство Reuters. В сферу оперативной ответственности СЕНТКОМ входит Ближний Восток.

Как отмечает агентство, ранее Тегеран заявлял, что военные США в регионе могут оказаться под угрозой в случае введения Вашингтоном новых санкций в отношении Ирана. В материале говорится, что Вотел в связи с этим указал: "Руководство примет решение, и мы будем готовы сделать все необходимое, чтобы по-прежнему защищать себя и в особенности наши интересы в регионе".