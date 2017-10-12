Представитель Госдепартамента не знает, почему с дипмиссий РФ в США были сняты флаги

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ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт признала, что не знает, зачем с блокированных дипломатических объектов России на американской территории потребовалось снимать государственные флаги.
Выступая в четверг на регулярном брифинге для журналистов, она сначала отметала вопросы на эту тему, пытаясь представить дело так, что речь идет о чем-то само собой разумеющемся. Однако под нажимом прессы официальный представитель внешнеполитического ведомства заявила, что в реальности не владеет информацией о том, по каким причинам были спущены флаги на блокированных властями США генеральном консульстве России в Сан-Франциско, резиденции генерального консула в этом городе в штате Калифорния, а также торгпредстве в Вашингтоне.
"Я не знаю", - сказала по этому поводу американский дипломат.
При этом она утверждала, что все предпринятые администрацией США действия в отношении российских дипломатических объектов были "совершенно законными". Американское правительство в данной ситуации не делало "ничего, что было бы неподобающим", считает Науэрт.
Она также фактически обвинила одного из наиболее опытных членов пресс-пула Госдепартамента - корреспондента информационного агентства Reuters Аршада Мохаммеда, задававшего ей вопросы относительно флагов, в том, что он "повторяет, как попугай, российские тезисы".