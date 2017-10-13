Пентагон: у США есть возможности сбивать ракеты КНДР, если потребуется

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ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Министерство обороны США "имеет возможности" сбивать ракеты КНДР, если они будут представлять угрозу для США и их союзников. Об этом сообщила в четверг на брифинге для журналистов официальный представитель Пентагона Дана Уайт.
"У нас есть возможности защитить США и их союзников от ракетной угрозы со стороны КНДР", - указала Уайт. Она уклонилась от ответа на вопрос, пойдет ли Пентагон на такой шаг, если Пхеньян вновь запустит баллистическую ракету в направлении Японии.
Как заявил президент Дональд Трамп, "у нас есть противоракеты, способные сбить ракеты в воздухе в 97% случаев". "Если выпустят две ракеты, то мы собьем и их", - подчеркнул глава Белого дома, отвечая на вопросы, касавшиеся ракетно-ядерной программы КНДР.
Когда журналисты поинтересовались, готов ли Трамп пустить этот арсенал в ход в случае враждебных шагов со стороны Пхеньяна, он ответил: "Я ничего не скажу". Президент тут же пояснил свою позицию: "Все время повторяли, что предпримут штурм [иракского] Мосула через три месяца, потом через четыре месяца. Я подумал, зачем это говорить, не лучше ли вместо слов просто пойти на штурм, сделать хоть что-то".