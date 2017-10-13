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Пентагон: у США есть возможности сбивать ракеты КНДР, если потребуется

Международная панорама
13 октября, 0:05 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, октября. /ТАСС

Представитель оборонного ведомства Дана Уайт не стала отвечать на вопрос, готов ли Вашингтон пойти на такой шаг, если Пхеньян снова запустит ракету в направлении Японии

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ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Министерство обороны США "имеет возможности" сбивать ракеты КНДР, если они будут представлять угрозу для США и их союзников. Об этом сообщила в четверг на брифинге для журналистов официальный представитель Пентагона Дана Уайт. 

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"У нас есть возможности защитить США и их союзников от ракетной угрозы со стороны КНДР", - указала Уайт. Она уклонилась от ответа на вопрос, пойдет ли Пентагон на такой шаг, если Пхеньян вновь запустит баллистическую ракету в направлении Японии.

Как заявил президент Дональд Трамп, "у нас есть противоракеты, способные сбить ракеты в воздухе в 97% случаев". "Если выпустят две ракеты, то мы собьем и их", - подчеркнул глава Белого дома, отвечая на вопросы, касавшиеся ракетно-ядерной программы КНДР.

Когда журналисты поинтересовались, готов ли Трамп пустить этот арсенал в ход в случае враждебных шагов со стороны Пхеньяна, он ответил: "Я ничего не скажу". Президент тут же пояснил свою позицию: "Все время повторяли, что предпримут штурм [иракского] Мосула через три месяца, потом через четыре месяца. Я подумал, зачем это говорить, не лучше ли вместо слов просто пойти на штурм, сделать хоть что-то".

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Трамп, Дональд
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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