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ЕСПЧ признал системной проблему неисполнения судебных решений на Украине

Международная панорама
13 октября, 0:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

В организации отметили, что проблема возникает из-за сбоев в функционировании украинской судебной системы, препятствующих выполнению окончательных судебных решений

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), опираясь на более чем 12 тыс. исков от украинских граждан, признал системной проблему неисполнения решений суда в стране. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Заявления относятся к группе из около 12 143 похожих заявлений, которые сейчас находятся на рассмотрении суда. Все они возникают от одной и той же системной проблемы,.. а именно сбоев в функционировании украинской судебной системы, препятствующих выполнению окончательных судебных решений, - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕСПЧ. - Это вызывает, таким образом, системную проблему неисполнения или несвоевременного исполнения решений национальных судов в сочетании с отсутствием эффективных внутренних средств правовой защиты".

В ЕСПЧ отметили, что дела, которые оказывались на рассмотрении организации, позволяют сделать вывод о том, что эта проблема существует на Украине многие годы. "Она [проблема] оставалась нерешенной, несмотря на все руководящие указания, которые были даны государству-ответчику Комитетом министров [Совета Европы] в течение этих лет в шести последующих резолюциях", - отмечается в документе.

В связи с этим организация приняла решение передать все иски на рассмотрение Комитета министров Совета Европы, так как "никакой пользы или восстановления справедливости не стоит ожидать от многократного повторения выводов [суда] в длинном перечне подобных дел".

Украинская судебная система неоднократно поддавалась критике. Так, председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио в 2016 году заявил, что судебная ветвь власти на Украине остается несовершенной из-за коррупции. В октябре 2017 года комиссия также раскритиковала украинские антикоррупционные законопроекты, отметив, что они, в частности, политизируют процесс назначения судей.

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