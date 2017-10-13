Депутат: в Страсбурге хотят добиться баланса в отношениях РФ с ПАСЕ и КМСЕ

ПАРИЖ, 13 октября. /Корр. ТАСС Иван Батырев, Михаил Тимофеев/. Отношения России с основными органами Совета Европы (СЕ) - Парламентской ассамблеей (ПАСЕ) и Комитетом министров (КМСЕ) - нуждаются в гармонизации на фоне отказа российской делегации от участия в работе ПАСЕ в текущем году. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил председатель группы Объединенных европейских левых в ПАСЕ, нидерландский политик Тини Кокс по итогам состоявшегося в четверг заседания совместной комиссии ПАСЕ и КМСЕ.

Проблема баланса

Как он отметил, вопрос гармонизации работы двух уставных органов СЕ поднят в резолюции о созыве саммита Совета Европы, которая была утверждена в среду на осенней сессии ПАСЕ. "В резолюции ставится вопрос: существует ли гармония между функционированием Комитета министров и Парламентской ассамблеей?" - сказал он, комментируя ситуацию с отсутствием делегатов РФ на сессиях ПАСЕ в текущем году.

"Полномочия между уставными органами разделены, - продолжил Кокс. - КМСЕ принимает решения по конвенциям, ПАСЕ уполномочена проводить выборы генерального секретаря всей организации, судей Европейского суда по правам человека, комиссара по правам человека. Теперь вопрос стоит так: если страна не имеет права голосовать в ассамблее, находится ли это в гармонии с тем, что та же страна представлена в КМСЕ, который, однако, не принимает решений по судьям, генсекретарю и комиссару?"

По словам парламентария, "если одна из стран не имеет права голоса [в ПАСЕ], это создает дисбаланс между представительством страны в КМСЕ и ПАСЕ". "Эта резолюция, утвержденная широким большинством, предполагает начало диалога между КМСЕ и ПАСЕ о том, как прояснить эту ситуацию. Мы хотим посмотреть, как можно гармонизировать функционирование КМСЕ и ПАСЕ. Все это звучит очень сложно, и по сути все очень непросто, но вопрос это фундаментальный, и он требует ответа", - подчеркнул Кокс.

Говоря об итогах заседания совместной комиссии ПАСЕ и КМСЕ, на котором присутствовали также постоянные представители при Совете Европы всех 47 стран-участниц, включая Россию, депутат выразил надежду, что, несмотря на все трудности, диалог все же удастся наладить. "Пока трудно сказать определенно. Иногда похоже на то, что особенно хорошо нам удается только диалог глухих", - заметил он. "Но у меня добрая вера в то, что после этой встречи пройдут дискуссии между председателем ПАСЕ и главой КМСЕ, их помощниками, на предмет того, как мы могли бы все же гармонизировать отношения между КМСЕ и ПАСЕ", - добавил политик.

Россию ждут в ПАСЕ

Отсутствие делегации РФ в ПАСЕ в этом году многие европейские парламентарии воспринимают с сожалением, отметил Тини Кокс, подчеркнув, что говорить о санкциях в отношении представителей России в ПАСЕ некорректно. "Неверно говорить о том, что Россия лишена права голоса. Если вы хотите быть участником этой ассамблеи, вам нужно представить делегацию, чего Россия не сделала. Таким образом, Россия не имеет своих делегатов, и поэтому не участвует в голосовании, как, например, и Китай, который здесь тоже не присутствует", - сказал Кокс.

"Проблема заключается в том, что Россия, будучи полноправным членом КМСЕ, не присылает своих делегатов [в ПАСЕ] в Страсбург, хотя должна это делать, это - обязанность. Но если этого не делается, нельзя говорить о том, что у тебя отобрали право голоса, - отметил он. - Как я говорю моим российским друзьям-парламентариям - представьте свою заявку, и вы снова сможете стать членами этой ассамблеи".

В ответ, по его словам, многие высказывают соображение о том, что отдельные участники ПАСЕ после подачи официальной заявки России могут попытаться вновь лишить ее права голоса. "Российский парламент хочет, чтобы заранее была гарантия, что никто не будет оспаривать заявку. Но орган, в который входят парламентарии из 47 стран, конечно же не может заранее гарантировать, что такие предложения не будут сделаны одним, двумя, 50 или 350 членами этой ассамблеи", - считает Тини Кокс.

Вместе с тем, уверяет он, со времен украинского кризиса, на фоне которого делегацию РФ впервые лишили права голоса, многое поменялось. Политик убежден, что сейчас такое предложение едва ли получит поддержку большинства участников ПАСЕ. "Могу заверить вас, что такого не случится, ведь многое изменилось за последние три года. Мы видим, что отсутствие здесь России весьма контрпродуктивно - не потому, что мы любим их [Россию], и не потому, что ненавидим их, но по той причине, что мало толка в том, чтобы говорить о России без присутствия российских парламентариев", - убежден Кокс.

Однако для этого, напоминает глава фракции Объединенных европейских левых, Россия должна будет в январе 2018 года на зимней сессии ПАСЕ официально представить свою заявку на участие в работе ассамблеи, согласно существующим правилам. "Парламент Российской Федерации должен представить свою заявку, как и любой другой парламент", - указал он.

Резолюция о "гармонизации"

В среду на осенней сессии ПАСЕ была принята резолюция о созыве саммита Совета Европы, который планируется провести в 2019 году "для подтверждения европейского единства и защиты демократической свободы в Европе". Автором текста резолюции выступил Тини Кокс. Среди прочего в тексте документа отдельно оговаривается проблема "противоречия в составах двух уставных органов" в связи с отсутствием делегации РФ в ПАСЕ.

В резолюции подчеркивается, что "в течение трех лет подряд одно из государств - членов Совета Европы - Российская Федерация - участвовало в деятельности и было представлено в структуре только одного из двух уставных органов" СЕ. "Ассамблея сожалеет, что в качестве реакции на эту ситуацию Российская Федерация объявила 30 июня 2017 года о решении приостановить выплаты в бюджет Совета Европы за 2017 год до полного и безусловного восстановления членства своей делегации" в ПАСЕ. "В связи с этим ассамблея в рамках подготовительных работ к саммиту, решает инициировать процедуру, направленную на гармонизацию, совместно с Комитетом министров, правил участия и представительства стран-членов в обоих уставных органах", - говорится в документе.