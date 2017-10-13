ЕС может приступить к переговорам о свободной торговле с Лондоном в декабре

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Великобритания должна улучшить свои предложения по условиям выхода из состава Евросоюза (Brexit), в обмен на что сообщество обещает в декабре начать переговоры о свободной торговле. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект заявления по итогам саммита ЕС, который состоится на будущей неделе в Брюсселе.
"Европейский совет на своей следующей сессии в декабре проведет переоценку достигнутого в ходе переговоров прогресса с целью определить, является ли он достаточным", - говорится в документе. Если он будет признан таковым, сообщество "примет дополнительные установки относительно основы будущих отношений и возможных переходных мер".
Согласно проекту заявления, "в целях быть полностью подготовленными к такому сценарию главы государств и правительств стран Евросоюза предлагают Совету ЕС и главному переговорщику ЕС Мишелю Барнье начать внутренние предварительные дискуссии".
В конце сентября глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предупредил, что прогресса на консультациях между Евросоюзом и Великобританией не будет до конца октября, когда в бельгийской столице пройдет плановый саммит сообщества. Изначально предполагалось, что к встрече на высшем уровне 19-20 октября Брюссель и Лондон завершат первую фазу переговоров, посвященную условиям Brexit, и перейдут ко второму этапу - обсуждению условий будущего раздельного существования ЕС и Соединенного Королевства.
За выход Великобритании из Европейского союза в 2016 году высказалось чуть больше половины населения страны.
После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку, а его место заняла Тереза Мэй. В октябре 2016 года она заявила, что запустит Brexit к концу марта 2017 года.
В январе соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение парламента.
А 19 июня 2017 года начались официальные переговоры Соединенного Королевства с ЕС об условиях "развода".