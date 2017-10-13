Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕС может приступить к переговорам о свободной торговле с Лондоном в декабре

Международная панорама
13 октября, 1:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

В то же время в проекте заявления по итогам саммита ЕС говорится, что Великобритания должна улучшить своим предложения по условиям Brexit

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Великобритания должна улучшить свои предложения по условиям выхода из состава Евросоюза (Brexit), в обмен на что сообщество обещает в декабре начать переговоры о свободной торговле. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект заявления по итогам саммита ЕС, который состоится на будущей неделе в Брюсселе.

Смотрите также

Telegraph: Великобритания может присоединиться к NAFTA, если не договорится с ЕС

Мэй предложила двухлетний переходный период после Brexit

ЕС ожидает, что Лондон будет платить Брюсселю по счетам до 2023 года

"Европейский совет на своей следующей сессии в декабре проведет переоценку достигнутого в ходе переговоров прогресса с целью определить, является ли он достаточным", - говорится в документе. Если он будет признан таковым, сообщество "примет дополнительные установки относительно основы будущих отношений и возможных переходных мер".

Согласно проекту заявления, "в целях быть полностью подготовленными к такому сценарию главы государств и правительств стран Евросоюза предлагают Совету ЕС и главному переговорщику ЕС Мишелю Барнье начать внутренние предварительные дискуссии".

В конце сентября глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предупредил, что прогресса на консультациях между Евросоюзом и Великобританией не будет до конца октября, когда в бельгийской столице пройдет плановый саммит сообщества. Изначально предполагалось, что к встрече на высшем уровне 19-20 октября Брюссель и Лондон завершат первую фазу переговоров, посвященную условиям Brexit, и перейдут ко второму этапу - обсуждению условий будущего раздельного существования ЕС и Соединенного Королевства.

Инфографика Brexit: хронология выхода из ЕС

Brexit: хронология выхода из ЕС

За выход Великобритании из Европейского союза в 2016 году высказалось чуть больше половины населения страны.

После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку, а его место заняла Тереза Мэй. В октябре 2016 года она заявила, что запустит Brexit к концу марта 2017 года.

В январе соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение парламента. 

А 19 июня 2017 года начались официальные переговоры Соединенного Королевства с ЕС об условиях "развода".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Brexit
Персоны
Юнкер, Жан-Клод
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США сорвали участие делегации Генштаба РФ во встрече по линии ООН в Нью-Йорке
2
МО РФ: США наращивают ПРО, чтобы применять ядерное оружие с минимальными издержками
3
Строители подняли арку Крымского моста на проектную высоту
4
Представитель Госдепартамента не знает причину снятия флагов с дипмиссии РФ в США
5
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО
6
Минобороны РФ: ПРО США способна перехватывать баллистические ракеты России
7
В Петербурге возводят первый в России жилой комплекс для вегетарианцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама