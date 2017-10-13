CNN: связанные с РФ структуры пытались использовать Pokemon Go для разжигания вражды в США

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Структуры, связанные с Россией, предпринимали попытки использовать мобильную игру Pokemon Go с целью разжигания ненависти среди жителей США. С таким утверждением выступила в четверг телекомпания CNN, которая ссылается на результаты проведенного ею журналистского расследования.

По данным телеканала, речь идет о запущенной ранее в социальных сетях кампании под названием Don't Shoot Us ("Не стреляйте в нас"), направленной на привлечение внимания американской общественности к случаям полицейского произвола в США по отношению к темнокожим. Как отмечает CNN, эта кампания выглядела так, будто она была организована активистами движения за права афроамериканцев Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Однако, по версии телеканала, за ее созданием стояла российская компания "Агентство интернет-исследований", также фигурировавшая ранее в СМИ как "фабрика троллей".

Согласно сведениям CNN, все связанные с кампанией Don't Shoot Us аккаунты в Facebook, Instagram и Twitter к настоящему моменту заблокированы, однако ее канал в сервисе YouTube по-прежнему существует. На данном видеохостинге выложены более 200 новостных репортажей, любительских съемок и других записей, демонстрирующих случаи проявления жестокости со стороны правоохранительных органов. В материале телеканала утверждается, что создатели Don't Shoot Us могли преследовать сразу две цели: призывать афроамериканцев к протестам против беспредела полиции и одновременно убеждать остальных граждан США в том, что активисты Black Lives Matter представляют собой растущую угрозу.

Ловля покемонов

Как сообщает CNN, в июле 2016 года связанный с Don't Shoot Us аккаунт в соцсети Tumblr объявил о проведении конкурса, связанного с Pokemon Go. Игрокам предлагалось отлавливать виртуальных покемонов рядом с теми местами в США, где произошли инциденты с применением насилия со стороны полицейских по отношению к темнокожим. Участникам также давались указания называть пойманных покемонов в честь погибших в результате полицейского беспредела. Победителям конкурса были обещаны бесплатные подарочные карты онлайн-магазина Amazon.

По информации CNN, не исключено, что организаторы конкурса преследовали своей целью напомнить американцам о том, что указанные инциденты имели место, и, как следствие, вызвать их гнев. Телеканал при этом признал, что не нашел свидетельств того, что кто-либо из игроков в Pokemon Go пытался принять участие в данном конкурсе и получил обещанные призы.

Как заявили представители американской компании Niantic, создавшей Pokemon Go, судя по данным, предоставленным им CNN, игра была "недобросовестным образом использована третьими лицами в рекламных целях без разрешения" разработчика. В Niantic при этом подчеркнули, что предполагаемым участникам конкурса было предложено распространять фотографии со своих смартфонов с помощью социальных сетей, а не внутри самой игры, которая не поддерживает такие функции. Компания добавила, что "рассмотрит ответные шаги" после дополнительного изучения ситуации.