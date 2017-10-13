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Шеф Пентагона назвал роль Пакистана в освобождении американки позитивным для связей с США

Международная панорама
13 октября, 3:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, октября. /ТАСС

Также Джеймс Мэттис похвалил работу пакистанских военных

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НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Участие Пакистана в освобождении гражданки США с семьей из плена в Афганистане может стать залогом налаживания взаимодействия между Вашингтоном и Исламабадом в борьбе с терроризмом. Такое мнение высказал в четверг журналистам министр обороны Джеймс Мэттис, совершающий поездку по военным базам в штате Флорида.

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"Это весьма позитивный момент, пакистанская армия сработала хорошо", - приводит агентство Reuters слова Мэттиса. "Мы намерены сотрудничать с Пакистаном в будущем, чтобы остановить терроризм, включая похищения людей", - добавил министр.

Ранее стало известно, что 31-летняя гражданка США Кейтлин Коулман и ее муж, 34-летний канадец Джош Бойл, а также их дети были освобождены после почти пяти лет пребывания в заложниках у боевиков в Афганистане. Бывшие заложники в четверг утром были доставлены в Пакистан.

Супруги были захвачены в Афганистане боевиками "Сети Хаккани" в октябре 2012 года, когда находились недалеко от Кабула.

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Мэттис, Джеймс
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