Шеф Пентагона назвал роль Пакистана в освобождении американки позитивным для связей с США

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НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Участие Пакистана в освобождении гражданки США с семьей из плена в Афганистане может стать залогом налаживания взаимодействия между Вашингтоном и Исламабадом в борьбе с терроризмом. Такое мнение высказал в четверг журналистам министр обороны Джеймс Мэттис, совершающий поездку по военным базам в штате Флорида.
"Это весьма позитивный момент, пакистанская армия сработала хорошо", - приводит агентство Reuters слова Мэттиса. "Мы намерены сотрудничать с Пакистаном в будущем, чтобы остановить терроризм, включая похищения людей", - добавил министр.
Ранее стало известно, что 31-летняя гражданка США Кейтлин Коулман и ее муж, 34-летний канадец Джош Бойл, а также их дети были освобождены после почти пяти лет пребывания в заложниках у боевиков в Афганистане. Бывшие заложники в четверг утром были доставлены в Пакистан.
Супруги были захвачены в Афганистане боевиками "Сети Хаккани" в октябре 2012 года, когда находились недалеко от Кабула.