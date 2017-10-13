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CNN: секретная служба платила из госсредств за размещение агентов в клубе Трампа

Международная панорама
13 октября, 4:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, октября. /ТАСС

По данным телекомпании, Трамп размещал сотрудников службы в своем гольф-клубе за государственный счет и получал прибыль

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© Susan Walsh/AP

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Секретная служба США в этом году выплатила $63,7 тыс. гольф-клубу "Мар-а-Лаго" (штат Флорида), который принадлежит президенту Дональду Трампу и находится на территории его поместья, ставшего загородной резиденцией главы государства. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

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Она уточняет, что большая часть указанных выше средств была выплачена с февраля по апрель и прошла по графе размещения в гостинице. В квитанциях об оплате услуг, попавших в распоряжение телекомпании, значатся суммы от 1,3 тыс. до $11 тыс. Обоснование этих расходов не указано в документах, которые были отредактированы перед тем, как с ними ознакомилась CNN.

По данным телекомпании, Трамп, размещая сотрудников Секретной службы в своем поместье за государственный счет, извлекал прибыль. Его налоговая декларация, опубликованная минувшим летом, свидетельствует, что прибыль клуба в "Мар-а-Лаго" составила $37 млн с января 2016 года по апрель 2017 года. Членский взнос в клуб в январе этого года был увеличен вдвое, до $200 тыс. в год.

После инаугурации в январе Трамп отдыхал главным образом в "Мар-а-Лаго", за которым закрепил неофициальное название "Зимний Белый дом". Там президент США принимал премьер-министра Японии Синдзо Абэ и председателя КНР Си Цзиньпина. Причем, глава японского правительства гостил в "Мар-а-Лаго" за счет Трампа.

После закрытия "Мар-а-Лаго" в связи с окончанием сезона президент США не сразу сменил его на традиционную загородную резиденцию американских лидеров Кэмп-Дэвид и несколько раз ездил в гольф-клуб в Бедминстере, в штате Нью-Джерси. Это связывалось с тем, что переезд первой леди Меланьи Трамп и сына Бэррона из Нью-Йорка в Вашингтон был отложен до лета из-за того, что мальчик должен был завершить учебный год в нью-йоркской школе.

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Персоны
Абэ, Синдзо Си Цзиньпин Трамп, Дональд
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