Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Румынии три министра уйдут в отставку

Международная панорама
13 октября, 6:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

В пятницу ожидается партийное заседание, на котором будут названы имена их преемников

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Правящая в Румынии Социал-демократическая партия утвердила решение об отставке трех министров. Об этом сообщило в четверг агентство AGERPRES со ссылкой на ее лидера Ливиу Драгню.

Смотрите также

Громыко: Румыния проиграла в результате разрыва отношений с РФ

Почти 1,3 тыс. румынских чиновников были предъявлены обвинения в коррупции в 2016 году

Президент Румынии назначил премьер-министром социал-демократа Михая Тудосе

По его информации, свои посты покинут вице-премьер, министр регионального развития, государственного управления и европейских фондов Севил Шайдех, министр-делегат по европейским фондам Рована Плумб и министр транспорта Александру-Рэзван Кук. В пятницу пройдет новое партийное заседание, на котором будут названы имена их преемников.

22 сентября стало известно, что Шайдех была вызвана в Национальное управление по борьбе с коррупцией, где ей сообщили, что в отношении нее начато расследование в связи с подозрениями в злоупотреблении служебным положением. Главный прокурор управления Лаура Кодруцэ Кевеши в тот же день обратилась в Палату депутатов (нижнюю палату парламента) для возбуждения аналогичного уголовного дела против Плумб. Согласно сообщению Национального управления по борьбе с коррупцией, чиновницы подозреваются в "незаконной передаче части острова Белина и рукава Павел в малом русле Дуная из собственности государства в собственность уезда Телеорман и под управление совета уезда Телеорман, чтобы через несколько дней также незаконно передать их в аренду частной компании". На момент совершения предполагаемого преступления в 2013 году Шайдех занимала пост госсекретаря в министерстве регионального развития и общественной администрации, а Плумб являлась министром охраны окружающей среды.

Румынские СМИ отмечали тогда, что Шайдех и Плумб были также близки к Драгне, который продолжительное время возглавлял совет Телеормана и сохраняет в этом уезде интересы, связанные с бизнесом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Румыния
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США сорвали участие делегации Генштаба РФ во встрече по линии ООН в Нью-Йорке
2
Минобороны РФ: ПРО США способна перехватывать баллистические ракеты России
3
"Известия": россияне в 2019 году смогут экономить на электричестве до 40%
4
Представитель Госдепартамента не знает причину снятия флагов с дипмиссии РФ в США
5
Громыко: Румыния проиграла в результате разрыва отношений с РФ
6
ЮНЕСКО. Досье
7
В Чите подростки избили школьницу и выложили видео в интернет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама