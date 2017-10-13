В Румынии три министра уйдут в отставку

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Правящая в Румынии Социал-демократическая партия утвердила решение об отставке трех министров. Об этом сообщило в четверг агентство AGERPRES со ссылкой на ее лидера Ливиу Драгню.

По его информации, свои посты покинут вице-премьер, министр регионального развития, государственного управления и европейских фондов Севил Шайдех, министр-делегат по европейским фондам Рована Плумб и министр транспорта Александру-Рэзван Кук. В пятницу пройдет новое партийное заседание, на котором будут названы имена их преемников.

22 сентября стало известно, что Шайдех была вызвана в Национальное управление по борьбе с коррупцией, где ей сообщили, что в отношении нее начато расследование в связи с подозрениями в злоупотреблении служебным положением. Главный прокурор управления Лаура Кодруцэ Кевеши в тот же день обратилась в Палату депутатов (нижнюю палату парламента) для возбуждения аналогичного уголовного дела против Плумб. Согласно сообщению Национального управления по борьбе с коррупцией, чиновницы подозреваются в "незаконной передаче части острова Белина и рукава Павел в малом русле Дуная из собственности государства в собственность уезда Телеорман и под управление совета уезда Телеорман, чтобы через несколько дней также незаконно передать их в аренду частной компании". На момент совершения предполагаемого преступления в 2013 году Шайдех занимала пост госсекретаря в министерстве регионального развития и общественной администрации, а Плумб являлась министром охраны окружающей среды.

Румынские СМИ отмечали тогда, что Шайдех и Плумб были также близки к Драгне, который продолжительное время возглавлял совет Телеормана и сохраняет в этом уезде интересы, связанные с бизнесом.