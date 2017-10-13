СМИ: G7 окажет максимальное экономическое давление на КНДР

ТОКИО, 13 октября. /ТАСС/. Страны Группы семи будут оказывать максимально возможное экономическое давление на КНДР в связи с развитием ее ракетно-ядерной программы. Об этом заявил японским журналистам в Вашингтоне представитель министерства финансов Японии Масаси Асакава.

"Главы финансовых министерств пообещали, что G7 окажет на Северную Корею максимально возможное экономическое давление", - приводит его слова японское общественное телевидение NHK.

Асакава также подчеркнул, что страны Группы семи сделают все возможное, чтобы КНДР не смогла найти лазейку в санкционном режиме. Отдельные переговоры глав финансовых ведомств G7 состоялись в рамках проходящей в Вашингтоне встречи финансовой G20.