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СМИ: G7 окажет максимальное экономическое давление на КНДР

Международная панорама
13 октября, 7:03 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 13, октября. /ТАСС

Представитель министерства финансов Японии подчеркнул, что группа cделает все возможное, чтобы КНДР не смогла найти лазейку в санкционном режиме

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ТОКИО, 13 октября. /ТАСС/. Страны Группы семи будут оказывать максимально возможное экономическое давление на КНДР в связи с развитием ее ракетно-ядерной программы. Об этом заявил японским журналистам в Вашингтоне представитель министерства финансов Японии Масаси Асакава.

"Главы финансовых министерств пообещали, что G7 окажет на Северную Корею максимально возможное экономическое давление", - приводит его слова японское общественное телевидение NHK.

Асакава также подчеркнул, что страны Группы семи сделают все возможное, чтобы КНДР не смогла найти лазейку в санкционном режиме. Отдельные переговоры глав финансовых ведомств G7 состоялись в рамках проходящей в Вашингтоне встречи финансовой G20.

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