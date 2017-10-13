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Япония требует прекратить полеты вертолетов США CH-53 после происшествия на Окинаве

Международная панорама
13 октября, 8:12 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 13, октября. /ТАСС

Командование Вооруженных сил США в Японии ранее объявило о прекращении полетов CH-53 на 96 часов для проведения расследования

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ТОКИО, 13 октября. /ТАСС/. Япония требует от США на неограниченное время приостановить полеты тяжелых военных вертолетов CH-53, один из которых потерпел аварию на южном острове Окинава. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр обороны Ицунори Онодэра.

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"Необходимо без назначения каких-либо сроков полностью на неограниченное время прекратить полеты этих вертолетов для выяснения причин катастрофы и полного обеспечения безопасности", - приводит его слова телеканал NHK. Глава военного ведомства потребовал также проведения экологической экспертизы на месте инцидента, включая проверку на возможное повышение уровня радиации.

Ранее командование Вооруженных сил США в Японии объявило о прекращении полетов CH-53 на 96 часов для проведения расследования. Данному инциденту присвоена наивысшая из четырех категорий. Обычно это происходит в том случае, если ущерб превышает $2 млн или имеются жертвы.

Американский военный вертолет в среду совершил экстренную посадку после возгорания в двигателе, которое произошло во время тренировочного полета. Машина жестко приземлилась в районе деревни Кунигами на севере Окинавы в 300 метрах от ближайшего жилого дома. Никто из семи членов экипажа не пострадал, однако вертолет практически полностью сгорел.

На Окинаве размещена основная часть американских военных объектов в Японии, в том числе крупнейшая за пределами США база ВВС Кадэна. Власти этой префектуры требуют сокращения присутствия американцев и пересмотра соглашения о статусе их войск в стране.

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