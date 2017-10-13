Республика Корея продолжит поиски возможности диалога с КНДР

СЕУЛ, 13 октября. /ТАСС/. Республика Корея намерена создать условия для диалога с КНДР, представив план установления прочного мира на Корейском полуострове в тесном сотрудничестве с заинтересованными странами. Такую позицию озвучило министерство объединения страны в докладе, представленном в пятницу в ходе парламентских слушаний.

Ведомство, в частности, "планирует сохранять готовность к жесткому ответу на провокации Севера, продолжив при этом работать над мирным решением северокорейской проблемы". Правительство Республики Корея уже неоднократно предлагало Пхеньяну возобновить диалог, но в ответ он продолжает хранить молчание, отмечается в докладе.

Министерство также подтвердило принцип отделения гуманитарных вопросов сотрудничества с КНДР на неправительственном уровне от текущей политической ситуации. Указывается, что после прихода к власти президента Мун Чжэ Ина в мае 2017 года правительство одобрило 131 запрос на посещение КНДР представителями южнокорейских неправительственных организаций. КНДР удовлетворила из них 55.

По закону любые контакты южнокорейских граждан с Пхеньяном могут осуществляться только с разрешения минобъединения.

В настоящее время ситуация в регионе остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.