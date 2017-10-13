Республика Корея продолжит поиски возможности диалога с КНДР

Пермские ученые создали "калькулятор болезней"В стране 13 октября, 9:30
Главный тренер сборной Нидерландов Адвокат заявил, что покинет команду в ноябреСпорт 13 октября, 9:01
С кем туристы в Индии делают селфиОбщество 13 октября, 9:00
Эрдоган: у Турции нет проблем с приобретением С-400Международная панорама 13 октября, 8:38
Запасы углеводородов месторождения "Роснефти" на Хатанге составляют 81 млн тЭкономика и бизнес 13 октября, 8:31
Захарова прокомментировала заявление CNN о вмешательстве РФ в дела США через Pokemon GoПолитика 13 октября, 8:27
В Госдуму внесли законопроект о продаже лекарств в интернетеЭкономика и бизнес 13 октября, 7:49
Более 150 тыс. бразильцев посетили мессу в честь 300-летия статуи Богоматери из АпаресидыОбщество 13 октября, 7:14
Пассажиры севшего на мель в ХМАО теплохода доставлены в поселок БерезовоПроисшествия 13 октября, 6:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕУЛ, 13 октября. /ТАСС/. Республика Корея намерена создать условия для диалога с КНДР, представив план установления прочного мира на Корейском полуострове в тесном сотрудничестве с заинтересованными странами. Такую позицию озвучило министерство объединения страны в докладе, представленном в пятницу в ходе парламентских слушаний.
Ведомство, в частности, "планирует сохранять готовность к жесткому ответу на провокации Севера, продолжив при этом работать над мирным решением северокорейской проблемы". Правительство Республики Корея уже неоднократно предлагало Пхеньяну возобновить диалог, но в ответ он продолжает хранить молчание, отмечается в докладе.
Министерство также подтвердило принцип отделения гуманитарных вопросов сотрудничества с КНДР на неправительственном уровне от текущей политической ситуации. Указывается, что после прихода к власти президента Мун Чжэ Ина в мае 2017 года правительство одобрило 131 запрос на посещение КНДР представителями южнокорейских неправительственных организаций. КНДР удовлетворила из них 55.
По закону любые контакты южнокорейских граждан с Пхеньяном могут осуществляться только с разрешения минобъединения.
В настоящее время ситуация в регионе остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.