Пентагон: ВС Афганистана пересядут с Ми-17 на вертолеты Black Hawk в течение трех-пяти лет

ВАШИНГТОН, 13 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Пентагон исходит из того, что Вооруженные силы Афганистана полностью пересядут с российских вертолетов Ми-17 на американские UH-60 Black Hawk в течение трех-пяти лет.

Об этом сообщил в четверг на встрече с небольшой группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, глава командования сухопутных войск США, отвечающего за оказание военной помощи другим странам, генерал-майор Стивен Фармен.

"Этот процесс будет идти <...> в течение следующих трех-пяти лет", - заявил американский военачальник, комментируя вопрос о том, как скоро ВС Афганистана, по мнению Пентагона, смогут начать эксплуатировать вертолеты UH-60 Black Hawk и обслуживать эти машины.

Поставки Кабулу данной подержанной боевой техники Вашингтон начал в сентябре. Фармен подтвердил, что через три-пять лет Вооруженные силы Афганистана, как рассчитывает министерство обороны США, начнут выполнять на вертолетах UH-60 Black Hawk и боевые вылеты. По словам Фармена, он и его подчиненные занимались подготовкой программы поставок вертолетов UH-60 Black Hawk в Афганистан на протяжении почти девяти месяцев.

Четыре из 159

Согласно изложенной генералом информации, к настоящему времени США передали Афганистану четыре этих летательных аппарата. Они поставляются в самой дешевой модификации Alpha, уточнил Фармен. По его свидетельству, в общей сложности Кабулу собираются предоставить 159 таких вертолетов. Как сообщали ранее западные СМИ, процесс поставок планируется завершить в 2024 году.

У Фармена поинтересовались, что произойдет с теми афганскими пилотами, которые управляют в настоящее время вертолетами Ми-17. "Насколько я знаю, <...> они станут пилотами [вертолетов] UH-60 Alpha", - заявил на это генерал. Всего на вооружении Афганистана стоит, в соответствии с американскими данными, 46 Ми-17, из которых 19 находятся в ремонте. Как утверждал генерал, решение о передаче вертолетов UH-60 Black Hawk Афганистану было принято в том числе в связи с тем, что "становилось немного сложно" доставать запчасти для Ми-17.

Финансовая сторона вопроса

По имеющимся сведениям, каждый UH-60 Black Hawk, поставляемый в Афганистан, обходится Пентагону примерно в $8 млн. Решение о передаче этой техники Кабулу военное ведомство выработало не в последнюю очередь под давлением со стороны Конгресса США, который добивался прекращения закупок Ми-17 для нужд афганцев и их регулярного обслуживания российскими специалистами.

Пентагон запрашивает у Конгресса $814 млн на реализацию этой программы, средства на нее должны выделяться каждый год частями по линии военного бюджета США. Таким образом, будущее этой программы по большому счету остается неясным.

Тем не менее Фармен выразил уверенность в том, что проект будет благополучно доведен до логического конца. "Любой, кто служит там [в Афганистане] знает, что передвижение на вертолетах имеет ключевое значение, поэтому мы уходим от Ми-17. Основной момент заключается в том, что речь идет о чрезвычайно долгосрочном обязательстве США перед Афганистаном", - сказал при этом генерал.

Как рассказал Фармен, вверенное ему командование рассматривает в настоящее время около 5 тыс. иностранных запросов об оказании той или иной военной помощи или продаже боевой техники, сотрудничает со 151 страной и поставляет за рубеж вооружения на сумму $177 млрд.