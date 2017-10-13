Эрдоган: у Турции нет проблем с приобретением С-400

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АНКАРА, 13 октября. /ТАСС/. Проблем с приобретением Турцией у России зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 не наблюдается. Об этом, как сообщает в пятницу телеканал Haber Turk, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Каких-либо проблем в отношении С-400 нет. На первой стадии совместное производство не предусмотрено. Надеемся, что оно начнется начиная со второй стадии", - подчеркнул он.
По словам Эрдогана, Турция "не думает завершать переговоры по С-400". "У нас также был разговор с [президентом РФ Владимиром] Путиным о С-500", - сказал турецкий лидер.
9 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может отказаться от покупки у Москвы ЗРС С-400, если не будет достигнуто соглашение об их совместном производстве.
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил 12 сентября, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, и задаток уже внесен. В конце сентября это подтвердил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин. При этом подчеркнул, что "вопрос о передаче Турции технологии производства зенитных систем С-400 не обсуждается".