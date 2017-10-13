Украинское телевидение почти полностью переходит на украинский язык

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Телеканалы Украины практически полностью переходят на украинский язык вещания. 13 октября вступил в силу закон о квотах, согласно которому вещатели обязаны вести эфиры на государственном языке, а также дублировать на украинском фильмы и сериалы.

Закон о языковых квотах на телевидении Рада приняла в мае, дав телеканалам время до 13 октября на "перестройку". При этом, как пояснила глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, которая и стала автором принятого парламентом закона, "после этого еще на протяжении одного года (до октября 2018 года) программы могут засчитываться в украинскую квоту, даже если они на русском языке". "Это сделано для того, чтобы каналы могли легче перейти на украинский язык", - поясняла депутат. Правда, по ее словам, в этот период будут засчитываться только русскоязычные программы, произведенные на украинской территории, а не российский продукт.

Передачи на русском - только ночью

Согласно новым правилам, в эфире общенациональных каналов должно быть не менее 75%, а в эфире региональных - 50% украиноязычных программ. Считаться таковой она может, только если все реплики ведущих будут звучать на государственном языке. Использование других языков допускается, например, в репортажах с места событий и комментариях приглашенных гостей. Но такая норма действует, если программа выходит в прямом эфире. Если она идет в записи, то реплики должны дублироваться на украинский язык.

Кроме того, фильмы и телепрограммы, которые созданы не на украинском языке и не являются собственным продуктом телерадиокомпаний, обязательно должны иметь дубляж на украинском языке. Исключение составляют советские фильмы, однако они должны выходить с субтитрами. Сделали исключение депутаты и для крымских татар - их язык уравнен в правах с украинским.

Телеканалы теперь смогут вести передачи на русском или другом языке в основном ночью, поскольку считать процент украинского языка в эфире будут не в течение всех суток, а отдельно по двум промежуткам - с 07:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00.

За невыполнение норм закона предусмотрен штраф в размере 5% от лицензионного сбора. Следить за исполнением новых норм будет Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

За русским языком из телевизора в интернет

Многие эксперты и политики считают, что языковые квоты на телевидении могут привести к оттоку телезрителей, а также могут создать новые конфликты и напряженность в обществе. Исполнительный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов считает, что для ведущих каналов не составит труда полностью перейти на украинский язык, однако новые правила приведут к сокращению аудитории. "В целом из-за квотирования на телевидении и таких ограничений есть риск оттока телезрителей, которые привыкли получать информацию на русском языке. Часть из них просто перейдет в интернет, к которому есть легкий доступ, часть - к российским телеканалам или к спутнику, где также есть доступ к российским телеканалам и привычному им получению информации на удобном им языке", - полагает он.

Депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Николай Скорик считает, что теперь украинцы будут устанавливать спутниковые тарелки и переходить на интернет-телевидение. "Русскоговорящие украинцы являются полноправными членами общества, у них есть свои права, запросы и предпочтения", - заявил депутат.

Политик убежден, что необходимо развивать многонациональную культуру украинского народа, а не обострять языковую конфронтацию. "Нужно стимулировать и развивать многонациональную культуру украинского народа. Нельзя только запрещать, квотировать и закрывать. Нужно создавать. Но к созиданию нынешняя власть не способна", - убежден Скорик.

В крупной украинской медиа-группе "Интер Медиа Групп" также считают, что закон о языковых квотах на телевидении нанесет вред. "И вопрос не в отношении к языкам - украинскому или русскому. Вопрос в отношении к правам человека", - заявили ранее в компании.

В медиа-группе убеждены, что "этот закон нарушает права миллионов граждан Украины, для которых русский язык является родным".

"Русский язык - один из мировых языков. На этом языке миллионными тиражами выдана учебная и художественная литература, снято множество качественных фильмов. Нельзя лишать украинцев доступа к такому важному контенту. Мы уже видим, к чему привел закон о введении квот на украиноязычные песни на украинских радиостанциях, сколько в эфире появилось низкопробного продукта", - заявили в "Интер Медиа Групп".

Однако не все участники рынка скептически отнеслись к нововведениям. По словам программного директора "Нового канала" Татьяны Данилюк, закон о квотах позволит украинским вещателям не зависеть от российских программ. А член общественного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Светлана Остапа считает, что кроме стимуляции украинского производства телепередач квоты позволят популяризировать украинский язык среди населения.

Радиоэфир по-украински

Радиокомпании уже почувствовали на себе введение подобных квот. Соответствующий закон вступил в силу 8 ноября 2016 года. Он устанавливает, что минимальная доля песен на украинском языке должна составлять 35% от суточного объема, в частности в промежутках от 07:00 до 14:00 и 15:00 до 22:00.

От руководителей радиостанций регулярно идут жалобы, что они не могут заполнить эфир, поскольку украиноязычных песен в таком количестве нет. Приходится на радио запускать песни очень низкого качества.

Многие работники сферы уверены, что "украинизация" радио увеличивает количество слушателей российских радиостанций. "Довольно много украинцев уже слушают российское радио в интернете, и этот отток может быть еще большим", - отметил радиопродюсер Валерий Глейзер.

Насильственная укранизация

В стране готовится тотальная укранизация. В частности, группа депутатов зарегистрировала проект закона "О государственном языке", который сделает украинский язык обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведений. Кроме того, исключительно украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, являться языком СМИ и книгопечатания. В сфере обслуживания также станет обязательным использование украинского языка.

За использование русского языка и языков нацменьшинств предусматриваются не только штрафы, но и уголовная ответственность. Следить за исполнением закона будут специальные языковые инспекторы.

В то же время статья 10 Конституции Украины гарантирует "свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств".

Язык до Страсбурга доведет

Насильственной укранизацией уже занялась Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), подвергнув жесткой критике закон "Об образовании". Евродепутаты 12 октября на заседании в Стасбурге посчитали документ, вступивший в силу 28 сентября, дискриминационным для национальных меньшинств Украины. Закон предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут обучаться на родном языке только в начальной школе. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.

ПАСЕ утвердила жесткую резолюцию по украинскому закону "Об образовании" и признала, что он является большим препятствием для обучения национальных меньшинств на родном языке. В резолюции говорится, что новый закон об образовании предусматривает значительное сокращение объема ранее закрепленного права национальных меньшинств на образование на родном языке. Ассамблея подчеркивает, что такой подход не содействует принципу "жизни вместе". ПАСЕ отметила, что только под давлением международного сообщества украинская власть передала закон на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Принятие заключения Венецианской комиссии ожидается на 113-й Пленарной сессии, которая пройдет 8-9 декабря.

Ранее новую редакцию закона "Об образовании" раскритиковали семь стран. Крайне болезненно отреагировали на принятие закона Польша, Болгария, Греция. Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил запланированный на октябрь визит на Украину. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт в Европейском Союзе отныне заблокирует любой шаг, который может привести к дальнейшему продвижению Украины в процессе европейской интеграции.

Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, комментируя этот закон, заявил, что он перечеркивает правовые основы многонационального государства, международная реакция на него должна быть жесткой и последовать незамедлительно. Карасин подчеркнул, что своими действиями "Киев подогревает неонацистские настроения".