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СМИ: Китай создал лазер для борьбы с террористами

Международная панорама
13 октября, 10:01 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 13, октября. /ТАСС

Оружие не имеет импульса отдачи во время стрельбы

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ПЕКИН, 13 октября. /ТАСС/. Китайская компания Hongfeng создала лазерное оружие, предназначенное для борьбы с террористами и членами экстремистских группировок. Как сообщила в пятницу газета Global Times, новинка предназначена для поражения целей на расстоянии 200 м.

Лазер впервые был продемонстрирован общественности Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) на антитеррористических учениях, проводимых спецназом КНР на территории центральной провинции Хубэй. В комплект вооружения входят оптический прицел, вспомогательный источник питания, прибор дистанционного управления огнем и лазерный излучатель.

"Лазерное оружие по сравнению со всеми прочими его видами поражает противника с высокой скоростью и большей аккуратностью попадания. Оно беззвучно и при выстреле не имеет вспышки", - рассказал в интервью журналистам инженер-конструктор вооружений Янь Ачжэ.

По его словам, новое средство борьбы с экстремистами более удобно в применении, поскольку не имеет импульса отдачи во время стрельбы. К тому же, как утверждает специалист, уход за лазером обходится совсем недорого. Ожидается, что данное оружие будет использоваться для охраны участников 19-го съезда Коммунистической партии Китая (КПК), который 18 октября откроется в Пекине.

"Китай по-прежнему испытывает угрозу со стороны терроризма, поэтому нам следует проявлять повышенную бдительность", - отметил специалист по борьбе с экстремизмом Китайского института современных международных отношений (Пекин) Ли Вэй. Он добавил, что в последнее время многие компании военно-промышленного комплекса КНР ведут разработку различных видов оружия для ликвидации террористов, поскольку на него существует крайне высокий спрос.

В последние годы китайское правительство активизировало антитеррористическую борьбу, усилив меры безопасности на стратегически важных объектах и общественном транспорте. Особое внимание уделяется мерам по пресечению терактов на стадии их планирования. В частности, недавно власти Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай) создали специальное приложение для смартфонов, через которое любой желающий может оперативно сообщить в компетентные органы о лицах, вызывающих подозрение.

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