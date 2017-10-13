СМИ: Турция освободила сирийского пилота разбившегося в марте МиГ-21

АНКАРА, 13 октября. /ТАСС/. Суд в Турции освободил из-под стражи пилота, управлявшего разбившимся в марте на турецкой территории истребителем МиГ-21 ВВС Сирии. Об этом сообщил в пятницу телеканал NTV.

По его данным, 56-летний летчик по имени Мехмет Суфхан обвиняется в нарушении безопасности границы и шпионаже, поэтому судебный процесс по его делу будет продолжен.

4 марта самолет сирийских ВВС исчез с радаров у границы с Турцией. Пилот разбившегося самолета утверждает, что его истребитель был сбит. При катапультировании и приземлении у Суфхана был поврежден позвоночник, ноги, ранено лицо. До ареста он находился на лечении в турецкой больнице.