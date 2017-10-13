Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Литва за €122 млн закупит системы ПВО средней дальности

Международная панорама
13 октября, 10:21 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 13, октября. /ТАСС

Подписание договора с Норвегией планируется через две недели

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВИЛЬНЮС, 13 октября. /ТАСС/. Литва приобретет системы противовоздушной обороны средней дальности на сумму более €122 млн у Норвегии. Эту информацию в пятницу Балтийской службе новостей подтвердила Вита Раманаускайте, представитель по печати министра обороны Раймундаса Кароблиса.

Смотрите также

В Литве начались учения добровольческих военизированных подразделений

Президент Литвы: РФ отрабатывает сценарии нападения на западные страны

Литва утверждает, что не разрешала российским Ил-76 заходить в свое воздушное пространство

"Совет по оборонным ресурсам минобороны одобрил данное приобретение", - сказала она. Подписание договора с норвежской стороной, по словам Раманаускайте, "ожидается через две недели".

Пресс-секретарь министра обороны воздержалась от комментариев по поводу стоимости контракта. Однако в проекте государственного бюджета на 2018 год, который в следующий четверг поступит на рассмотрение парламента, указано, что в течение ближайших трех лет Литва направит на приобретение и модернизацию систем ПВО €122,4 млн.

Ранее в минобороны сообщали о планах закупки передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS-2 (National Advanced Surface-to-Air Missile System 2) совместной разработки норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon. NASAMS-2 предназначена для борьбы с воздушными целями на малых и средних высотах. Радиус действия - 40 км. Зенитные ракеты могут поразить цель на высоте до 14 км.

Предполагается сформировать и оснастить две батареи. Каждая из них получит две пусковые установки, радар и укомплектованный центр управления огнем.

В настоящее время Вооруженные силы Литвы оснащены средствами ПВО только ближнего радиуса действия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Литва Норвегия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова прокомментировала заявление CNN о вмешательстве РФ в дела США через Pokemon Go
2
Операция по установке автодорожной арки Крымского моста на опоры продолжается третьи сутки
3
Представитель Госдепартамента не знает причину снятия флагов с дипмиссии РФ в США
4
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
5
Минобороны РФ: ПРО США способна перехватывать баллистические ракеты России
6
СМИ: Китай создал лазер для борьбы с террористами
7
Постпред США при НАТО назвала проблемой для альянса покупку Турцией российских С-400
Темы дня
Новости партнеров
Реклама