СМИ: Литва за €122 млн закупит системы ПВО средней дальности

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ВИЛЬНЮС, 13 октября. /ТАСС/. Литва приобретет системы противовоздушной обороны средней дальности на сумму более €122 млн у Норвегии. Эту информацию в пятницу Балтийской службе новостей подтвердила Вита Раманаускайте, представитель по печати министра обороны Раймундаса Кароблиса.
"Совет по оборонным ресурсам минобороны одобрил данное приобретение", - сказала она. Подписание договора с норвежской стороной, по словам Раманаускайте, "ожидается через две недели".
Пресс-секретарь министра обороны воздержалась от комментариев по поводу стоимости контракта. Однако в проекте государственного бюджета на 2018 год, который в следующий четверг поступит на рассмотрение парламента, указано, что в течение ближайших трех лет Литва направит на приобретение и модернизацию систем ПВО €122,4 млн.
Ранее в минобороны сообщали о планах закупки передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS-2 (National Advanced Surface-to-Air Missile System 2) совместной разработки норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon. NASAMS-2 предназначена для борьбы с воздушными целями на малых и средних высотах. Радиус действия - 40 км. Зенитные ракеты могут поразить цель на высоте до 14 км.
Предполагается сформировать и оснастить две батареи. Каждая из них получит две пусковые установки, радар и укомплектованный центр управления огнем.
В настоящее время Вооруженные силы Литвы оснащены средствами ПВО только ближнего радиуса действия.