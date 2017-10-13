ВС Турции приступили к сооружению наблюдательных пунктов в Идлибе

АНКАРА, 13 октября. /ТАСС/. ВС Турции приступили к сооружению наблюдательных пунктов в зоне деэскалации в сирийском Идлибе. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Генштаба республики.

Согласно документу, к сооружению пунктов, которые будут использовать для мониторинга режима прекращения огня, военные приступили 12 октября.

Вечером в четверг Анкара перебросила военнослужащих и военную технику в Идлиб. По данным телеканала NTV, в сирийскую провинцию были передислоцированы около 200 солдат, в том числе 120 спецназовцев, а также восемь танков и 50 бронетранспортеров.

Турецкий Генштаб 9 октября объявил о начале операции в Идлибе. Военные вошли на территорию Сирии 8 октября и провели разведку с целью обустройства наблюдательных пунктов. Они будут задействованы для мониторинга соблюдения режима перемирия.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. В данный момент функционируют три зоны: на юго-западе страны, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.