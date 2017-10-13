Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВМС США проведут учения у Корейского полуострова 16-26 октября

Международная панорама
13 октября, 11:33 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 13, октября. /ТАСС

Маневры будут осуществляться в Японском и Желтом морях

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 13 октября. /ТАСС/. Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan в период с 16 по 26 октября проведет совместные учения с кораблями ВМС Республики Корея у берегов Корейского полуострова. Об этом сообщило в пятницу на своем сайте командование седьмым флотом ВМС США.

По его сведениям, маневры будут проходить в Японском и Желтом морях. Их целью станет отработка совместных действий на море и тренировки по связи. Кроме того, в них примут участие американские эсминцы USS Stethem и USS Mustin, авиация двух стран.

Ранее агентство Kyodo отмечало, что военнослужащие США и Южной Кореи должны также отработать действия по обнаружению и перехвату баллистических ракет, запущенных с территории КНДР.

Маневры проводятся на фоне напряженной ситуации в регионе из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Операция по установке автодорожной арки Крымского моста на опоры продолжается третьи сутки
2
Главный судмедэксперт Москвы освобожден от должности
3
РФ прекратит ввоз реэкспортируемых Белоруссией из Азии и Африки томатов 16 октября
4
Белый дом огласил ключевые положения новой стратегии Трампа по Ирану
5
Две крупнейшие киносети вернули "Матильду" в прокат
6
Захарова прокомментировала заявление CNN о вмешательстве РФ в дела США через Pokemon Go
7
Представитель Госдепартамента не знает причину снятия флагов с дипмиссии РФ в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама