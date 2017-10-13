ВМС США проведут учения у Корейского полуострова 16-26 октября

ТОКИО, 13 октября. /ТАСС/. Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan в период с 16 по 26 октября проведет совместные учения с кораблями ВМС Республики Корея у берегов Корейского полуострова. Об этом сообщило в пятницу на своем сайте командование седьмым флотом ВМС США.

По его сведениям, маневры будут проходить в Японском и Желтом морях. Их целью станет отработка совместных действий на море и тренировки по связи. Кроме того, в них примут участие американские эсминцы USS Stethem и USS Mustin, авиация двух стран.

Ранее агентство Kyodo отмечало, что военнослужащие США и Южной Кореи должны также отработать действия по обнаружению и перехвату баллистических ракет, запущенных с территории КНДР.

Маневры проводятся на фоне напряженной ситуации в регионе из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы.