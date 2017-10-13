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Китай продолжит работу в рамках ЮНЕСКО

Международная панорама
13 октября, 11:18 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 13, октября. /ТАСС

КНР будет оказывать содействие деятельности организации, несмотря на решение США и Израиля о выходе, заявили в МИД республики

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ПЕКИН, 13 октября. /ТАСС/. Китай продолжит оказывать содействие работе Исполнительного совета ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), несмотря на намерение США и Израиля выйти из организации. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Вашингтона и Тель-Авива.

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"Мы обратили внимание на соответствующую информацию. ЮНЕСКО занимается укреплением международного сотрудничества в сферах образования, науки и культуры, способствует налаживанию взаимопонимания между странами в указанных областях. Китай стремится, чтобы все страны участвовали в этой деятельности. Что касается нас, то мы продолжим работу в рамках организации", - подчеркнула она.

Между тем дипломат не стала комментировать информацию о том, что Китай перед четвертым туром снял своего кандидата с процедуры выборов очередного гендиректора организации. "Китай рассчитывает внести свой вклад в процесс избрания кандидатуры на пост гендиректора ЮНЕСКО в соответствии с существующими внутренними правилами и стандартами структуры, а также ожиданиями всех сторон", - отметила в этой связи Хуа Чуньин.

Днем ранее в ЮНЕСКО вновь не смогли прийти к согласию относительно кандидатуры на пост гендиректора организации, на 13 октября был назначен последний тур выборов. Перед четвертым туром свои заявки сняли Китай и Ливан, которые в предыдущие дни получили наименьшее число голосов от стран - участниц совета.

Новый тур начнется с голосования на выбывание между представителями Франции и Египта, а позже победитель этой пары сразится с Катаром. Об окончательных итогах голосования Исполнительный совет информирует 39-ю Генеральную конференцию ЮНЕСКО, которая пройдет в следующем месяце. На ней будет утвержден новый гендиректор организации, который станет преемником болгарского дипломата и ученого Ирины Боковой.

Созданная вскоре после окончания Второй мировой войны ЮНЕСКО в настоящее время объединяет более 200 участников: 195 государств-членов, два государства-наблюдателя и десять ассоциированных членов - территорий, не несущих ответственности за внешнюю политику. Именно ЮНЕСКО играет роль главного хранителя мирового культурного наследия.

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