Украина разрешила въезд ранее выдворенным испанским журналистам

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) разрешила въезд в страну испанским журналистам Антонио Памплиегу и Мануэлю Анхелю Састре, которых в августе этого года выдворили, обвинив в антиукраинской деятельности. Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Прислушиваясь к многочисленным обращениям представителей журналистского цеха, мы открыли въезд на Украину испанским журналистам Антониу Памплиегу и Мануэлю Анхелю Састре", - написала она в Facebook. Однако, по словам Гитляснкой, СБУ продолжит практику выдворения иностранных журналистов, если в спецслужбе сочтут, что их деятельность угрожает национальной безопасности.

Памплиегу и Састре Киев выдворил 25 августа с формулировкой "за антиукраинскую деятельность". Действия украинских властей вызвали критику испанского внешнеполитического ведомства, а также международных общественных организаций, в частности "Репортеров без границ".

Вместе с тем задержания и депортации российских журналистов на Украине уже получили регулярный характер. В августе этой процедуре подверглась специальный корреспондент Первого канала Анна Курбатова, в начале октября был задержан и выслан репортер телеканала НТВ Вячеслава Немышева. В Киеве объявили их "пропагандистами", чья работа угрожает национальным интересам. Обычно депортированным с Украины российским журналистам вручают уведомления о запрете на въезд в страну на три года.