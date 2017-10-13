Украина разрешила въезд ранее выдворенным испанским журналистам

Испанский теннисист Лопес снялся с турнира "ВТБ Кубок Кремля", его заменит ДонскойСпорт 13 октября, 12:22
"Швабе" создал стенд для испытания линз высокоэнергетической лазерной системыНовости партнеров 13 октября, 12:18
Пресс-конференция Московского Кавказского клуба. ВидеотрансляцияОбщество 13 октября, 12:07
Инфантино: система видеоповторов в футболе должна быть введена как можно скорееСпорт 13 октября, 11:55
СМИ: федерация футбола Чили подаст жалобу на исход матча отбора ЧМ-2018 Перу - КолумбияСпорт 13 октября, 11:47
Кубок мира по футболу на три дня прибыл в КалининградСпорт 13 октября, 11:34
Эксперт: введение обязательного урока шахмат в школе позволит повысить успеваемость детейОбщество 13 октября, 11:20
Мексиканский боксер Альварес хочет провести бой-реванш против Головкина в маеСпорт 13 октября, 10:58
Неверов: успехи Крымского моста говорят о возможности России соединить Сахалин и материкВ стране 13 октября, 10:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) разрешила въезд в страну испанским журналистам Антонио Памплиегу и Мануэлю Анхелю Састре, которых в августе этого года выдворили, обвинив в антиукраинской деятельности. Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Прислушиваясь к многочисленным обращениям представителей журналистского цеха, мы открыли въезд на Украину испанским журналистам Антониу Памплиегу и Мануэлю Анхелю Састре", - написала она в Facebook. Однако, по словам Гитляснкой, СБУ продолжит практику выдворения иностранных журналистов, если в спецслужбе сочтут, что их деятельность угрожает национальной безопасности.
Памплиегу и Састре Киев выдворил 25 августа с формулировкой "за антиукраинскую деятельность". Действия украинских властей вызвали критику испанского внешнеполитического ведомства, а также международных общественных организаций, в частности "Репортеров без границ".
Вместе с тем задержания и депортации российских журналистов на Украине уже получили регулярный характер. В августе этой процедуре подверглась специальный корреспондент Первого канала Анна Курбатова, в начале октября был задержан и выслан репортер телеканала НТВ Вячеслава Немышева. В Киеве объявили их "пропагандистами", чья работа угрожает национальным интересам. Обычно депортированным с Украины российским журналистам вручают уведомления о запрете на въезд в страну на три года.