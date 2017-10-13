Депутат Рады: языковые квоты на украинском ТВ вынудят зрителя искать альтернативу

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Закон о языковых квотах на украинском телевидении в большей степени коснется русскоязычного зрителя, привыкшего получать информацию на удобном для него языке. Так в пятницу депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко прокомментировал вступление в силу закона, по которому 75% времени эфира должно идти на украинском языке.

"Нравится это кому-то или нет, но согласно различным опросам и исследованиям, большая часть аудитории потребляет информацию из всех видов СМИ на русском языке. И главное, это наличие интересного украиноязычного контента, который бы привлек зрителя. Купить сериал дешевле, чем снять самому, да и медиа-рынок - это такой же бизнес, как любой другой. Если собственный продукт, снятый на русском языке, телеканал еще может перепродать в другие страны СНГ, то вот сериал, снятый на украинском, вряд ли купит кто-то за рубежом", - считает он.

По словам депутата, в большинстве европейских стран практика квотирования языков на телевидении вообще отсутствует, поскольку она дает обратный эффект. "А в Нидерландах, Бельгии и Испании квоты используют, наоборот, для защиты языков региональных нацменьшинств", - отметил Павленко.

Политик привел пример, когда в 1998 году в Латвии телеканалам установили квоту на латышский язык в 75% от эфирного времени. Это привело к тому, что русскоязычное население перестало смотреть латышское телевидение и переключилось на российское. А в 2003 году Конституционный суд Латвии и вовсе отменил эту норму закона, поскольку счел, что она нарушает права нацменьшинств. "Стоит ли говорить, что Украина наступает на те же грабли?" - заявил Павленко.

Депутат полагает, что принимать закон о квотах на ТВ не было "ни малейшей необходимости". "Большинство телеканалов и так вещает на украинском языке. Это при том, что согласно социологии, украинцы в равной степени используют в быту как украинский, так и русский язык. Поэтому принятие этого закона было продиктовано исключительно политической целесообразностью", - отметил политик.

Он считает, что отдельные нормы закона выглядят просто смехотворно. "Требование дублировать на украинский язык мультфильмы, снятые в СССР, выглядит по меньшей мере абсурдно. Да, сегодня украинские студии приступили к съемкам отечественных мультфильмов, но … зритель будет искать контент, к которому привык, на спутнике или в интернете. То есть украинское телевидение в целом потеряет значительную часть зрителей", - подчеркнул Павленко.

Власть не учитывает реальность Украины

Павленко добавил, что популяризация украинского языка в стране - это важно и нужно, но не путем квот и запретов, а продуманной программой и наличием финансирования на развитие отечественного кинематографа, мультипликации и книгопечатания.

"Популяризация государственного языка, безусловно, важна, но нельзя не учитывать реальность сегодняшней Украины. Русскоговорящие граждане, как и другие представители нацменьшинств, проживающие на Украине, своим трудом создали это государство и продолжают работать на благо Украины, для них Украина такая же родина, как и для украиноговорящих граждан, поэтому уважать права этих людей - это правильная государственная политика", - уверен он.

Закон о квотах, согласно которому вещатели обязаны вести эфир на украинском языке, а также дублировать фильмы и сериалы, вступил в силу на Украине 13 октября. По новым правилам, в эфире общенациональных каналов должно быть не менее 75%, а в эфире региональных - 50% украиноязычных программ.

Кроме того, фильмы и телепрограммы, которые созданы не на украинском языке и не являются собственным продуктом телерадиокомпаний, обязательно должны иметь дубляж на украинском языке. Исключение составляют советские фильмы, однако они должны выходить с субтитрами.

Телеканалы теперь смогут вести передачи на русском или другом языке в основном ночью, поскольку считать процент украинского языка в эфире будут не в течение всех суток, а отдельно по двум промежуткам - с 07:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00.

За невыполнение норм закона предусмотрен штраф в размере 5% от лицензионного сбора. Следить за исполнением новых норм будет Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.