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Экс-президенту Южной Кореи продлили срок содержания под стражей

Международная панорама
13 октября, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Против бывшего лидера страны Пак Кын Хе выдвинуты обвинения, в том числе в коррупции, вымогательстве и разглашении гостайны

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Суд Южной Кореи постановил продлить на шесть месяцев срок содержания под стражей для бывшего президента страны Пак Кын Хе, обвиняемой в коррупции. Об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap.

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По его сведениям, данное решение обусловлено тяжестью обвинений и широким общественным резонансом дела.

В сентябре прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить срок содержания под стражей бывшего президента, мотивировав свой запрос тем, что за отведенное время не успевает допросить всех свидетелей по делу о коррупции и злоупотреблении властью.

В декабре прошлого года парламент страны объявил об импичменте Пак Кын Хе, а 10 марта 2017 года это решение подтвердил Конституционный суд страны. 31 марта экс-президент была арестована и помещена в следственный изолятор. Против нее был выдвинут ряд обвинений, в том числе в коррупции, превышении должностных полномочий, вымогательстве и разглашении государственной тайны.

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