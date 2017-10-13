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Пекин и Вашингтон обсудили подготовку к визиту Трампа в КНР и ядерную проблему Ирана

Международная панорама
13 октября, 12:10 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 13, октября. /ТАСС

Визиту в Китай президента США планируется в ноябре

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ПЕКИН, 13 октября. /ТАСС/. Куратор внешнеполитического блока в правительстве КНР член Госсовета Ян Цзечи обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном ход выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной проблеме Ирана, а также подготовку к визиту в КНР президента США Дональда Трампа. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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"Вчера, 12 октября, член Госсовета КНР Ян Цзечи провел телефонные переговоры с госсекретарем США Тиллерсоном. Они обменялись мнениями о вопросах двухсторонних отношений, обсудили ход подготовки к визиту в Китай президента Трампа в ноябре. Кроме того, в ходе дискуссии была затронута ядерная проблема Ирана", - отметила она.

"Китай полагает, что СВПД играет важную роль в деле укрепления системы ядерного нераспространения, а также поддержания мира и стабильности на Ближнем Востоке. Пекин надеется, что все стороны продолжат выполнять указанное соглашение", - добавила дипломат.

Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) достигли в 2015 году соглашение об урегулировании проблемы иранского атома и приняли СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. 

В ходе предвыборной кампании, а затем на посту президента США Дональд Трамп неоднократно критиковал этот документ, утверждая, что он дает односторонние преимущества Исламской Республике. Как ожидается, Трамп примет решение относительно выхода США из соглашения до конца текущей недели.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
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Ситуация вокруг Ирана
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