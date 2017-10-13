Климкин пообещал не закрывать румынские школы на Украине

Испанский теннисист Лопес снялся с турнира "ВТБ Кубок Кремля", его заменит ДонскойСпорт 13 октября, 12:22
"Швабе" создал стенд для испытания линз высокоэнергетической лазерной системыНовости партнеров 13 октября, 12:18
Пресс-конференция Московского Кавказского клуба. ВидеотрансляцияОбщество 13 октября, 12:07
Инфантино: система видеоповторов в футболе должна быть введена как можно скорееСпорт 13 октября, 11:55
СМИ: федерация футбола Чили подаст жалобу на исход матча отбора ЧМ-2018 Перу - КолумбияСпорт 13 октября, 11:47
Кубок мира по футболу на три дня прибыл в КалининградСпорт 13 октября, 11:34
Эксперт: введение обязательного урока шахмат в школе позволит повысить успеваемость детейОбщество 13 октября, 11:20
Мексиканский боксер Альварес хочет провести бой-реванш против Головкина в маеСпорт 13 октября, 10:58
Неверов: успехи Крымского моста говорят о возможности России соединить Сахалин и материкВ стране 13 октября, 10:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Румынские школы на Украине закрыты на будут, несмотря на принятый ранее новый закон "Об образовании". Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин румынским парламентариям в Бухаресте.
"Павел Климкин еще раз подчеркнул, что ни одна румынская школа не будет закрыта. Никакой ассимиляции", - процитировала заявление министра пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца в Twitter.
Она отметила, что Климкин пояснил румынским парламентариям положения закона "Об образовании". "Важно, как он будет имплементироваться. Будем больше сотрудничать с румынским обществом", - написала Беца. По ее словам, Климкин заверил, что Киев хочет "предоставить всем меньшинствам реальные возможности для полноценной жизни в европейской и демократической Украине".
Глава МИД Украины находится с рабочим визитом в Бухаресте с целью проведения переговоров относительно выступившего в силу закона "Об образовании" в части обучения школьников на языках национальных меньшинств. Накануне с этой целью Климкин посетил Будапешт, где также заверил, что Киев не намерен закрывать венгерские школы, а будет создавать "возможности для самореализации" венгров на Украине.
Ранее между Украиной и рядом соседних стран возникли разногласия, связанные с принятием Верховной радой закона "Об образовании", норма которого об изучении на Украине языков национальных меньшинств возмутила сразу несколько стран, в том числе Румынию и Венгрию.
Документ, в частности, определяет, что образовательный процесс может строиться только на государственном языке, а языки нацменьшинств, включая русский, будут преподаваться только до пятого класса, но уже с 2020 года этой нормы не будет, и образование на Украине станет целиком украиноязычным.
В четверг Парламентская ассамблея Совета Европы провела срочные дебаты по данному закону. По итогам она приняла большинством голосов резолюцию, в которой подвергла критике новый украинский закон об образовании. По мнению парламентариев, документ, который предусматривает практически полный перевод образования на украинский, нарушает баланс между государственным языком и языками национальных меньшинств Украины. Положения закона будут изучены Венецианской комиссией.