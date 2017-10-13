Спикер парламента Ирана: сотрудничество с РФ в Сирии дало позитивные результаты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Сотрудничество между внешнеполитическими и военными ведомствами России и Ирана по Сирии привело к улучшению обстановки в этой арабской стране. Об этом заявил в пятницу спикер меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани в ходе встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского союза.

Лариджани подчеркнул, что "терроризм имеет миграционный характер, поэтому борьба с ним не является краткосрочной". "Следует вести эффективное сотрудничество по искоренению терроризма, работать по культурным почвам, которые могут оказать влияние", - уверен он.

При этом спикер парламента обратил внимание на те страны, "которые используют терроризм в качестве инструмента для достижения собственных целей". "Да, они декларируют, что борются с терроризмом, а за кулисами, конечно, оказывают им поддержку, - продолжил он. - Поэтому, я думаю, тот фундамент, который заложен между нашими министерствами и ведомствами по вопросам безопасности, должен быть продолжен и сотрудничество должно получить свое развитие".

"У нас есть очень хороший опыт в сфере борьбы с терроризмом, в частности, в Сирии, где наше сотрудничество достигло результата, - подчеркнул Лариджани. - Мы с самого начала верили в то, что в Сирии должно быть политическое решение, военного решения этого вопроса нет".

"Но вы прекрасно знаете, что некоторые страны создали там кризис, поэтому сотрудничество между Ираном и Россией имело как раз стратегический характер, - обратился спикер иранского парламента к Володину. - Сотрудничество между Ираном и Россией именно по вопросам безопасности достигло успеха". "Наше сотрудничество совпало с астанинским процессом, чтобы на этой площадке найти политическое урегулирование этого вопроса. И эти два аспекта взаимодополняли друг друга", - указал парламентарий.

"Мы видим, что в Ираке борьба с терроризмом уже подходит к концу, а в Сирии еще необходимо поработать, - отметил он. - Там есть факторы, которые оказывают влияние на этот вопрос".

Развитие двусторонних отношений

"За последние годы отношения между нашими странами в области политики, экономики и безопасности стали хорошо структурированными, - отметил он. - Многочисленные встречи господина [президента России Владимира] Путина и господина [президента Ирана Хасана] Роухани свидетельствуют о глубине наших двусторонних отношений".

По словам Лариджани, консультации между министрами иностранных дел двух стран, секретарями Советов безопасности и между ведомствами, которые занимаются вопросами безопасности, как раз свидетельствуют о высоком уровне отношений между Москвой и Тегераном.