Прокуратура Украины вызвала Януковича 17 октября на допрос по "делу майдана"

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызвала экс-президента Виктора Януковича на допрос 17 октября в качестве подозреваемого по делу об организации стрельбы на "майдане". Соответствующая повестка опубликована в пятницу на сайте ведомства.

"Янукович Виктор Федорович, в соответствии с требованиями статей 133, 135 Уголовно-процессуального кодекса Украины, Вам необходимо явиться 17 октября 2017 года в 11:30 в управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, ГПУ", - говорится в сообщение. В прокуратуре уточнили, что Янукович вызван "для допроса в качестве подозреваемого в уголовном деле от 21 мая 2014 года". Это дело было открыто против Януковича по обвинению в организации стрельбы на "майдане" в 2014 году.

Спустя три года данное дело было направлено в Печерский районный суд, где 5 октября состоялось первое заседание. В четверг рассматривалось ходатайство о предоставлении разрешения на заочное судебное рассмотрение дела по обвинению Януковича в организации стрельбы на "майдане", но решение не было принято. При этом адвокаты экс-президента убеждены, что такая процедура не может быть применена, так как Янукович по этому делу уже лично давал показания, а также с 2015 году просит, чтобы это дело было передано в суд для публичного рассмотрения. Адвокаты Януковича также намерены требовать организации видеоконференции в порядке международно-правовой помощи для личного участия в этом процессе Януковича.

Следующее заседание назначено на 1 ноября.