СМИ: атомная подлодка ВМС США "Мичиган" зашла в южнокорейский порт Пусан

СЕУЛ, 13 октября. /ТАСС/. Ударная атомная подводная лодка "Мичиган" ВМС США вошла в пятницу в южнокорейский порт Пусан. Об этом сообщает телеканал KBC, демонстрируя соответствующие кадры.

Подлодка является крупнейшей в мире, она вооружена 154 крылатыми ракетами "Томагавк" и способна нанести точечные удары по важным стратегическим объектам КНДР, отмечается в сообщении. По данным телеканала, в этом году "Мичиган" посещает порт Пусан второй раз. Первый ее визит состоялся 25 апреля, когда в КНДР отмечалась 85-я годовщина основания Корейской народной армии.

Днем ранее министерство национальной обороны Южной Кореи сообщало, что новейшая атомная подводная лодка ВМС США Tucson водоизмещением более шести тысяч тонн побывала в порту Чинхэ (провинция Кёнсан-Намдо, Корейский пролив). О целях визита не сообщалось. В лодке применены последние технологии малозаметности "Стелс".

Во вторник два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B провели над Корейским полуостровом совместные ночные маневры с истребителями Республики Корея, нанеся удары по учебным целям в Японском и Желтом морях. Самолеты базируются на базе Андерсен на острове Гуам в Тихом океане.

В настоящее время ситуация в регионе остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.