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Трамп во время официальной церемонии чуть не забыл подписать объявленный им же указ

Международная панорама
13 октября, 12:53 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Президент США в четверг объявил об указе, касающемся медицинского страхования

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ВАШИНГТОН, 13 октября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп в четверг в Белом доме объявил о своем новом указе, касающемся медицинского страхования, но в конце своего выступления он забыл о необходимости подписать сам документ. Трансляция церемонии шла в интернете, а также по ряду американских телеканалов.

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Речь идет об указе, направленном на изменение ряда условий программы льготного медицинского страхования Obamacare. Этот вопрос для Трампа - один из важнейших, ведь отмена данной реформы, проведенной его предшественником Бараком Обамой, была одним из главных предвыборных обещаний республиканца. Но несколько попыток сделать это законодательным путем провалились в Конгрессе.

В четверг Трамп дал понять, что не намерен больше рассчитывать только на законотворцев. "Я подпишу исполнительный указ, предприняв тем самым первые шаги по избавлению миллионов американцев от Obamacare", - сказал он. В течение нескольких минут глава государства объяснял основные положения документа, который, в частности, дает возможность предприятиям малого бизнеса и частным лицам объединяться в группы, чтобы приобрести полисы по более доступным расценкам. Вместе с Трампом в комнате Рузвельта находились члены Конгресса, главы нескольких министерств и предприниматели.

"Спасибо вам, спасибо большое", - закончил Трамп свою речь, после чего развернулся к выходу, даже не посмотрев на стоявший слева от него стол с текстом указа. "Господин президент, вы должны это подписать", - успел сказать ему вице-президент Майкл Пенс.

Трамп сразу же остановился и сел за стол. "Подписываю только потому, что мне это ничего не стоит", - пошутил он, взяв ручку.

Это уже не первый раз, когда американский лидер не сразу поставил подпись под документом, о котором он объявил. В начале апреля журналистов пригласили в Овальный кабинет, где Трамп планировал подписать сразу два указа, касавшихся торговли. Президент выступал с небольшой трибуны, папки с бумагами лежали на его рабочем столе.

Но, произнеся речь, Трамп покинул кабинет. Пенс и тогда попросил его вернуться, но президент попросил перенести указы в другую комнату. Точно неизвестно, забыл ли Трамп о необходимости их подписать или же он просто не хотел отвечать на вопросы журналистов о его бывшем помощнике по национальной безопасности Майкле Флинне. Последнему пришлось оставить свою должность из-за скандала, связанного с его разговором с занимавшим тогда пост посла России в США Сергеем Кисляком.

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Персоны
Обама, Барак Флинн, Майкл Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк) Кисляк, Сергей Иванович
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