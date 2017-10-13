Юнкер: если Каталония станет независимой, другие могут захотеть того же

Захаркин сообщил, что имеет предложение от иностранного хоккейного клубаСпорт 13 октября, 13:49
Строители завершили уникальную операцию по установке арок Крымского мостаВ стране 13 октября, 13:46
Правительство ставит задачу как можно быстрее уйти от трехсменки в школахОбщество 13 октября, 13:42
Воропаев: ХК "Сочи" при Зубове демонстрирует более высокий уровень организации игрыСпорт 13 октября, 13:33
Вторая неделя октября завершится дождями и потеплением в большинстве регионов РоссииВ стране 13 октября, 13:28
Более десяти человек отравились дымом в здании Совета ЕС в БрюсселеПроисшествия 13 октября, 13:25
Государственный адвокат Януковича направил запросы в правоохранительные органы РоссииМеждународная панорама 13 октября, 13:13
Президент ФХР Третьяк удостоен премии за развитие российско-чешских отношенийСпорт 13 октября, 12:55
Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея УчителяКультура 13 октября, 12:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Если Каталония станет независимой, другие могут захотеть последовать примеру этого региона. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в пятницу в университете Люксембурга. Выступление Юнкера транслируют службы Еврокомиссии.
"Если Каталония станет независимой, другие захотят сделать то же самое. Мне не нравится это", - сказал он.
Глава ЕК подчеркнул, что не хочет отделения Каталонии от Испании. "Я очень обеспокоен, потому что жизнь в сообществе кажется такой сложной. Каждый пытается самоопределиться, не понимая, что можно сосуществовать вместе", - отметил он.
Юнкер также заявил, что Брюссель не может стать посредником между Мадридом и Каталонией, потому что об этом должны попросить обе стороны.
1 октября в автономии прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.
Во вторник руководство Каталонии подписало декларацию независимости, которая, однако, пока не вступает в силу. Председатель правительства Испании Мариано Рахой дал властям автономии время до понедельника, чтобы прояснить ситуацию. Власти королевства изучают вопрос применения 155-й статьи конституции. Она позволяет приостановить самоуправление Каталонии.