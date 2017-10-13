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Юнкер: если Каталония станет независимой, другие могут захотеть того же

Международная панорама
13 октября, 12:59 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 13, октября. /ТАСС

Глава Еврокомиссии заявил о готовности Брюсселя стать посредником между Мадридом и Каталонией

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БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Если Каталония станет независимой, другие могут захотеть последовать примеру этого региона. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в пятницу в университете Люксембурга. Выступление Юнкера транслируют службы Еврокомиссии.

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"Если Каталония станет независимой, другие захотят сделать то же самое. Мне не нравится это", - сказал он.

Глава ЕК подчеркнул, что не хочет отделения Каталонии от Испании. "Я очень обеспокоен, потому что жизнь в сообществе кажется такой сложной. Каждый пытается самоопределиться, не понимая, что можно сосуществовать вместе", - отметил он.

Юнкер также заявил, что Брюссель не может стать посредником между Мадридом и Каталонией, потому что об этом должны попросить обе стороны.

1 октября в автономии прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.

Во вторник руководство Каталонии подписало декларацию независимости, которая, однако, пока не вступает в силу. Председатель правительства Испании Мариано Рахой дал властям автономии время до понедельника, чтобы прояснить ситуацию. Власти королевства изучают вопрос применения 155-й статьи конституции. Она позволяет приостановить самоуправление Каталонии.

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