Атамбаев назвал "беспределом" скопление людей и машин на пограничных с Казахстаном КПП

БИШКЕК, 13 октября. /ТАСС/. Ситуация на киргизско-казахстанской границе идет вразрез с достигнутыми в рамках Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) договоренностями. Об этом заявил в пятницу президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в Баткенской области республики во время церемонии открытия домов для военнослужащих, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Три дня я наблюдаю за тем беспределом, который творится на кыргызско-казахстанской границе, где нарушаются все нормы и соглашения Евразийского экономического союза", - сказал он. По его словам, киргизский народ "никогда не испугается трехдневной блокады" и ни в коем случае "не изберет зарубежных "шестерок" (видимо, речь идет об одном из кандидатов в президенты). Как считает Атамбаев, Киргизия "переживет сегодняшнее беззаконие", как это сделала в 2010 году, когда граница с Казахстаном была закрыта почти полтора месяца.

"Мы защитим свою независимость. К сожалению, мы видим, что страна сегодня может потерять свою независимость не только из-за ввода иностранных войск, но и просто из-за элементарной покупки и навязывания Кыргызстану какой-то "шестерки" в качестве главы государства", - продолжил президент. Он также призвал соседний Казахстан жить "в мире и дружбе". "Когда был страшный голод в Казахстане, сотни тысяч казахов выжили благодаря нашему народу, который делился последним куском хлеба", - вспомнил глава Киргизии.

Ситуация на границе Киргизии и Казахстана стала напряженной 10 октября после того, как казахстанские власти усилили контроль за прохождением через пункты пропуска грузов и граждан. В результате с киргизской стороны скопилось большое количество людей и грузовых автомобилей, в том числе и со скоропортящейся продукцией.

Президентские выборы в Киргизии состоятся 15 октября, на этот пост претендуют 11 человек. Сам Атамбаев на сей раз не имеет права выставлять свою кандидатуру, поскольку закон запрещает гражданам занимать эту должность более одного шестилетнего срока.