Представитель оппозиции: зоны деэскалации помогли спасти большое количество сирийцев

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Созданные при участии России зоны деэскалации в Сирии помогли спасти большое количество людских жизней и обеспечить доставку жителям страны гуманитарной помощи. Об этом заявил в пятницу лидер сирийского оппозиционного движения "Завтра Сирии" Ахмед аль-Джарба на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Мы ценим ваши личные усилия в том, что касается заключений соответствующих соглашений о создании зон деэскалации, - сказал аль-Джарба. - Мы хотим заявить, что эти договоренности позволили спасти большое количество жизней в Сирии и провести гуманитарные конвои нуждающимся".
Представитель оппозиции отметил, что целью в Сирии остается "формирование сирийского правительства на внеконфессиональной основе, которое пользовалось бы доверием всего населения".
"Мы и далее рассчитываем на совместную работу с вами - это касается прекращения войны в Сирии и нахождение справедливого, всеобъемлющего решения сирийского кризиса. Наше сотрудничество продолжается в том числе в деле борьбы с терроризмом до его полного уничтожения", - добавил аль-Джарба.
Лидер движения "Завтра Сирии" в заключение вступительной речи выразил желание обсудить с Лавровым дальнейшие усилия по помощи нуждающимся сирийцам, а также вопрос об освобождении удерживаемых лиц, добиться согласия по которому пока не удалось, несмотря на попытки сделать это как в "астанинском", так и "женевском" форматах.