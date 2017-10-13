Киев не исключил возможность обмена задержанных в России украинских пограничников

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Киев не исключает возможности обмена двух задержанных в Брянской области украинских пограничников на российских пограничников, задержанных летом на крымском участке российско-украинской границы. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Сейчас мы пытаемся активизировать диалог с РФ, чтобы нам предоставили исчерпывающую информацию, что произошло на границе" Сумской (Украина) и Брянской областей 3 октября, сказал он в эфире телеканала "112. Украина". Слободян также сообщил, что "одно из писем, которое недавно получили от россиян, свидетельствует о том, что они будто бы готовы к диалогу и намекают на зеркальные меры". По его мнению, Россия "будет пытаться инициировать обмен [украинских] военнослужащих на двух российских пограничников", которые были задержаны на границе с Крымом "несколько месяцев назад". При этом фамилии россиян он не назвал.

Два нарушителя госграницы, которые позже представились военнослужащими Сумского пограничного отряда госпогранслужбы Украины, были задержаны в Брянской области 3 октября. В ФСБ 12 октября сообщили, что им предъявлено обвинение.

По данным Службы безопасности Украины, в стране под арестом находятся российский пограничники Аскар Кулуб и Владимир Кузнецов. Как ранее сообщали российские спецслужбы, в ночь на 30 июня этого года во время учений в районе Армянска (Крым) двое военнослужащих сбились с маршрута и были задержаны украинскими пограничниками.