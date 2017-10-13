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Климкин: Киев учтет выводы Венецианской комиссии по закону "Об образовании"

Международная панорама
13 октября, 13:39 дата обновления: 13 октября, 14:09 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, октября. /ТАСС

Глава украинского МИД добавил. что власти страны также примут во внимание результаты дальнейших консультаций с общинами

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КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Украина учтет все выводы Венецианской комиссии и результаты консультаций с общинами нацменьшинств по закону "Об образовании". Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге в Бухаресте.

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"Чтобы избежать волнений, мы направили закон "Об образовании" на рассмотрение в Венецианскую комиссию. Мы будем иметь возможность учесть выводы комиссии и результаты дальнейших консультаций с общинами, в том числе и здесь, в Румынии", - сказал он. Климкин также подчеркнул, что Киев "учтет выводы комиссии во время разработки закона о среднем образования, так как пока принят только общий закон".

Дипломат отметил, что Украина в законе "Об образовании" сделала исключение для языков ЕС, что позволяет вести на них обучение в образовательных учреждениях страны.

"Мы уже сделали исключение в законе для языков Европейского союза. Предметы также могут изучаться на языках Европейского союза. Это четко написано в образовательном законе", - сказал он.

Глава МИД Украины находится с рабочим визитом в Бухаресте с целью проведения переговоров относительно вступившего в силу закона "Об образовании" в части обучения школьников на языках национальных меньшинств.

Ранее между Украиной и рядом стран возникли разногласия из-за принятия Верховной радой закона "Об образовании", согласно которому образовательный процесс может строиться только на государственном языке, а языки нацменьшинств, включая русский, будут преподаваться только до пятого класса. С 2020 года этой нормы не будет, и образование на Украине станет целиком украиноязычным.

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