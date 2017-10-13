Как российский "Ворчун" Эрдогана с НАТО поссорил

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Покупка Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 стала камнем преткновения в отношениях Анкары с Североатлантическим альянсом. "Это вызвало немало беспокойства в НАТО, поскольку они [системы С-400] не совместимы с системами ПВО, которые использует альянс. Это проблема", — признала постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон. ТАСС объясняет, почему Турция выбрала С-400, отказалась от американских ЗРС Patriot и тем самым разгневала американских сенаторов.
О соответствующих переговорах стало известно в ноябре 2016 года. В марте 2017 года гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал журналистам, что турецкая сторона высказала пожелание получить от России кредит на приобретение вооружения, в том числе С-400. 25 июля 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подписании "определенных документов" в рамках соглашения о покупке С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Тогда же Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен.
Еще несколько лет назад Турция обращалась к партнерам по НАТО с просьбой модернизировать свои системы ПВО на фоне войны в соседней Сирии. Союзники сперва намеревались предоставить Анкаре американские комплексы ЗРС Patriot, но до сделки дело так и не дошло. При этом Вашингтон оказывал давление на Турцию, чтобы она не покупала российские ЗРС С-400 (по кодификации МО США и НАТО — SA-21 Growler, буквально "Ворчун"). В частности, американская сторона заявляла, что не сможет интегрировать С-400 в систему НАТО — несмотря на то, что закупленные ранее Грецией комплексы С-300 приняты на вооружение и включены в систему коллективной безопасности.
"Каждый союзник (по НАТО) сам решает, какого рода оборудование он приобретает. Это решение Турции, национальное решение Турции", — заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, Анкара не обращалась к НАТО с просьбой интегрировать С-400 в систему обороны альянса, но у стран — членов НАТО могут быть и самостоятельные системы.
В то же время председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд указал, что Вашингтон был бы встревожен покупкой Анкарой у Москвы систем С-400.
Президент Турции Тайип Эрдоган на это ответил, что не понимает, почему США обеспокоены покупкой у РФ С-400. "Мы предпринимаем важные шаги. Они взбесились из-за сделки с С-400. А чего вы ждали? Что мы будем вас дожидаться? Очевидно, что мы самостоятельно принимаем необходимые меры по обеспечению безопасности и сами способны позаботиться о себе", — заявил турецкий лидер.
Еще одна причина, по которой Турция не стала закупать Patriot, — в возможной сделке с США отсутствовали любые положения о передаче технологий, чего добивается Анкара. Штаты требовали гарантий невмешательства турецких инженеров в системы, а также полного информирования о каждом выстреле и задачах комплексов. Также ограничивался срок эксплуатации Patriot, по истечении которого Турция была бы обязана вернуть ЗРС армии США и купить новые, если ей будет необходимо.
В начале октября источник в турецком правительстве сообщил, что республика все еще заинтересована в американских системах. По его словам, "главным условием для их покупки является передача технологий и совместное производство".
"Каких-либо проблем в отношении С-400 нет. На первой стадии совместное производство не предусмотрено. Надеемся, что оно начнется со второй стадии", — сообщил Эрдоган в пятницу, 13 октября. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью газете "Акшам", что турецкая сторона может отказаться от покупки С-400, если не будет достигнуто соглашение о совместном российско-турецком производстве ЗРС этого типа.
Вместе с тем помощник президента РФ Владимир Кожин подчеркивал, что "вопрос о передаче Турции технологии производства зенитных систем С-400 не обсуждается". Кроме того, официально не разглашается даже количество поставляемых комплектов. По данным газеты "Коммерсантъ", турецкая сторона заплатит за четыре дивизиона "Триумф" более $2 млрд. Замначальника Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил СМИ, что поставки систем начнутся в течение двух лет.
Продвижение сделки по закупке С-400 происходит на фоне одного из самых серьезных кризисов в отношениях Анкары и Вашингтона. При этом Турция традиционно считается одним из ключевых стратегических партнеров США, поэтому ее сближение с Россией воспринимается как угроза американским интересам.
На эти действия сенаторы США предлагают ряд жестких мер. В середине сентября старший демократ комитета Сената Конгресса США по иностранным делам Бен Кардин обратился к госсекретарю Рексу Тиллерсону и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой проверить, не является ли закупка С-400 причиной для введения американских санкций против Анкары. Помимо этого, политик хотел бы узнать позицию администрации США насчет того, "как эта закупка способна повлиять на членство Турции в НАТО", ее способность действовать совместно с другими членами альянса, а также на поставки Анкаре американского вооружения. Письмо датировано 14 сентября.
"К сожалению, будучи союзником США, Турция, судя по всему, решила объединиться с Москвой в эти сложные времена", — констатировал сенатор.