Как российский "Ворчун" Эрдогана с НАТО поссорил

"Каждый союзник (по НАТО) сам решает, какого рода оборудование он приобретает. Это решение Турции, национальное решение Турции", — заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, Анкара не обращалась к НАТО с просьбой интегрировать С-400 в систему обороны альянса, но у стран — членов НАТО могут быть и самостоятельные системы.

В то же время председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд указал, что Вашингтон был бы встревожен покупкой Анкарой у Москвы систем С-400.

Президент Турции Тайип Эрдоган на это ответил, что не понимает, почему США обеспокоены покупкой у РФ С-400. "Мы предпринимаем важные шаги. Они взбесились из-за сделки с С-400. А чего вы ждали? Что мы будем вас дожидаться? Очевидно, что мы самостоятельно принимаем необходимые меры по обеспечению безопасности и сами способны позаботиться о себе", — заявил турецкий лидер.