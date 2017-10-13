Литва покупает у Норвегии системы ПВО на €122 млн

ВИЛЬНЮС, 13 октября. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Литва приобретет системы противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности на сумму более €122 млн у Норвегии.

Эту информацию Балтийской службе новостей подтвердила Вита Раманаускайте, представитель по печати министра обороны Раймундаса Кароблиса.

"Совет по оборонным ресурсам Минобороны одобрил данное приобретение", - сказала она. Подписание договора с норвежской стороной, по словам Раманаускайте, "ожидается через две недели".

Пресс-секретарь министра обороны воздержалась от комментариев по поводу стоимости контракта. Однако в проекте государственного бюджета на 2018 год, который в следующий четверг поступит на рассмотрение парламента, указано, что в течение ближайших трех лет Литва направит на приобретение и модернизацию систем ПВО €122,4 млн.

Ранее в Минобороны сообщили о планах закупки передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS-2 (National Advanced Surface-to-Air Missile System 2) совместной разработки норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon. NASAMS-2 предназначена для борьбы с воздушными целями на малых и средних высотах. Радиус действия - 40 км. Зенитные ракеты могут поразить цель на высоте до 14 км.

Предполагается сформировать и оснастить две батареи. Каждая из них получит две пусковые установки, радар и центр управления.

В настоящее время Вооруженные силы Литвы оснащены средствами ПВО только ближнего радиуса действия.