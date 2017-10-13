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Губернатор Донецкой области попросил защиты от депутата Савченко в СБУ

Международная панорама
13 октября, 14:10 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, октября. /ТАСС

Ранее Савченко обвинила Павла Жебривского в организации контрабанды сигарет из неподконтрольных Киеву территорий Донбасса

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КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) не нашла достаточно доказательств того, что глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский является организатором контрабанды сигарет из неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в чем его обвинила депутат Верховной рады Надежда Савченко. Об этом сообщил в пятницу сам Жебривский.

"Из ее (Савченко) уст прозвучало обвинение в мой адрес в "организации экспорта в Европу табачных изделий, изготовленных на временно оккупированных территориях". Считаю, что это лживое, безосновательное заявление унижает не только меня как должностное лицо, но и государственный орган, который я возглавляю. Поэтому обратился в СБУ и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) с требованием провести проверку озвученных депутатом заявлений", - написал Жебривский на своей странице в Facebook. СБУ, по его словам, не нашла достаточного количества доказательств для реагирования.

Ранее Савченко обвинила и губернатора Закарпатской области в контрабанде сигарет из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в Евросоюз. После этого губернатор заявил, что намерен подать в суд на Савченко, однако позднее отказался от судебной волокиты.

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