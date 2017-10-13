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Всемирный банк настаивает на проведении Украиной земельной реформы

Международная панорама
13 октября, 14:07 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, октября. /ТАСС

Основной пункт реформы - снятие моратория на продажу земель сельхозназначения

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КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) настаивает на проведении земельной реформы на Украине.

Об этом заявил вице-президент ВБ по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер на встрече с министром финансов Украины Александром Данилюком в Вашингтоне.

"Сирил Мюллер подчеркнул важность начатых на Украине реформ и необходимость внедрения земельной реформы для дальнейшего экономического развития", - говорится в сообщении Минфина Украины.

Основным пунктом реформы в стране является принятие закона о рынке земель, в частности, снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Согласно земельному кодексу, в стране до конца 2017 года действует мораторий на продажу этих земель. На принятии закона о рынке земли настаивают международные партнеры Украины, в том числе Международный валютный фонд.

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