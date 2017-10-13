Митрофанова считает, что выход США из ЮНЕСКО гармонично вписывается в политику Трампа

Как российский "Ворчун" Эрдогана с НАТО поссорилМеждународная панорама 13 октября, 15:35
"Матч ТВ" ведет переговоры о трансляции жеребьевки ЧМ-2018Спорт 13 октября, 15:25
Генпродюсер Первого канала: переговоры с ФИФА о правах на показ ЧМ-2018 не продвинулисьСпорт 13 октября, 15:23
Тарпищев: Шарапова не будет фаворитом "ВТБ Кубка Кремля"Спорт 13 октября, 15:11
Дождливая погода сохранится в Москве на выходныхОбщество 13 октября, 15:05
Исполком FIDE потребовал от Илюмжинова больше не участвовать в выборах главы организацииСпорт 13 октября, 15:02
Первые тестовые матчи на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде пройдут веснойСпорт 13 октября, 14:58
CMA CGM открывает внутренний терминал в ЛиванеТранспорт 13 октября, 14:55
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речиПолитика 13 октября, 14:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Недавнее решение США о выходе из Исполнительного совета ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) гармонирует с общей политикой администрации американского президента Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала посол по особым поручениям МИД РФ Элеонора Митрофанова, которая ранее занимала должность постоянного представителя России при ЮНЕСКО.
"США еще при президенте [Рональде] Рейгане хотели покинуть организацию, - сказала она. - Но сделали они это именно сейчас, потому что это решение идет в русле общей политики администрации Трампа, выражая пренебрежительное отношение к международным организациям". "По логике администрации, нет смысла платить деньги в бюджет организации, если эта организация голосует совсем не так, как хотят США", - добавила она.
По словам посла, второй аргумент США заключается в том, что ЮНЕСКО является "пропалестинской или антиизарильской организацией". "Израиль и США считают, что некоторые параграфы в резолюциях ЮНЕСКО по вопросам образования и защиты культурного наследия на палестинских землях имеют некий обвинительный уклон в отношении Израиля", - указала она.
Как отметила Митрофанова, в администрации президента существуют разные подходы к вопросу о выходе из ЮНЕСКО. "Кто-то считает, что, выйдя из гуманитарной организации, США потеряют влияние на многие вопросы, - подчеркнула дипломат. - Есть другая сторона, видимо, по большей части произраильское лобби, которая считает, что не нужна организация, голосующая все время против Израиля".
Посол также обратила внимание на то, что американцы были инициаторами таких глобальных проектов по линии ЮНЕСКО, как борьба с насильственным экстремизмом и образование среди женщин. "У США были серьезные инициативы, они считаются патронами многих проектов, получается, прощаясь с ЮНЕСКО, они отказываются патронировать эти программы?", - отметила она. "Вопросов остается много", - заключила посол.
Комментируя борьбу за пост генерального директора ЮНЕСКО, Митрофанова не стала делать прогнозов, предложив дождаться очередного раунда голосования, который пройдет в пятницу, 13 октября.
В пятницу состоится пятый тур. В 14:00 по местному времени (15:00 мск) начнется голосование на выбывание между представителями Франции и Египта, а позже победитель из этой пары сразится с Катаром. Об окончательных итогах голосования Исполнительный совет информирует 39-ю Генеральную конференцию ЮНЕСКО, которая пройдет в следующем месяце. На ней будет утвержден новый гендиректор организации, который станет преемником болгарского дипломата и ученого Ирины Боковой.
Изначально на пост гендиректора ЮНЕСКО было выдвинуто девять кандидатур, однако еще до начала голосования Гватемала и Ирак отозвали свои заявки. В ходе отбора Азербайджан также принял решение снять свою кандидатуру на выборах. Вслед за ним свои заявки отозвали Вьетнам, Китай и Ливан.