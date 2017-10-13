Митрофанова считает, что выход США из ЮНЕСКО гармонично вписывается в политику Трампа

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Недавнее решение США о выходе из Исполнительного совета ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) гармонирует с общей политикой администрации американского президента Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала посол по особым поручениям МИД РФ Элеонора Митрофанова, которая ранее занимала должность постоянного представителя России при ЮНЕСКО.

"США еще при президенте [Рональде] Рейгане хотели покинуть организацию, - сказала она. - Но сделали они это именно сейчас, потому что это решение идет в русле общей политики администрации Трампа, выражая пренебрежительное отношение к международным организациям". "По логике администрации, нет смысла платить деньги в бюджет организации, если эта организация голосует совсем не так, как хотят США", - добавила она.

По словам посла, второй аргумент США заключается в том, что ЮНЕСКО является "пропалестинской или антиизарильской организацией". "Израиль и США считают, что некоторые параграфы в резолюциях ЮНЕСКО по вопросам образования и защиты культурного наследия на палестинских землях имеют некий обвинительный уклон в отношении Израиля", - указала она.

Как отметила Митрофанова, в администрации президента существуют разные подходы к вопросу о выходе из ЮНЕСКО. "Кто-то считает, что, выйдя из гуманитарной организации, США потеряют влияние на многие вопросы, - подчеркнула дипломат. - Есть другая сторона, видимо, по большей части произраильское лобби, которая считает, что не нужна организация, голосующая все время против Израиля".

Посол также обратила внимание на то, что американцы были инициаторами таких глобальных проектов по линии ЮНЕСКО, как борьба с насильственным экстремизмом и образование среди женщин. "У США были серьезные инициативы, они считаются патронами многих проектов, получается, прощаясь с ЮНЕСКО, они отказываются патронировать эти программы?", - отметила она. "Вопросов остается много", - заключила посол.

Выборы гендиректора ЮНЕСКО

Комментируя борьбу за пост генерального директора ЮНЕСКО, Митрофанова не стала делать прогнозов, предложив дождаться очередного раунда голосования, который пройдет в пятницу, 13 октября.

В пятницу состоится пятый тур. В 14:00 по местному времени (15:00 мск) начнется голосование на выбывание между представителями Франции и Египта, а позже победитель из этой пары сразится с Катаром. Об окончательных итогах голосования Исполнительный совет информирует 39-ю Генеральную конференцию ЮНЕСКО, которая пройдет в следующем месяце. На ней будет утвержден новый гендиректор организации, который станет преемником болгарского дипломата и ученого Ирины Боковой.

Изначально на пост гендиректора ЮНЕСКО было выдвинуто девять кандидатур, однако еще до начала голосования Гватемала и Ирак отозвали свои заявки. В ходе отбора Азербайджан также принял решение снять свою кандидатуру на выборах. Вслед за ним свои заявки отозвали Вьетнам, Китай и Ливан.