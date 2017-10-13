Зампред немецких либералов предложил перейти от антироссийских санкций к диалогу

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БЕРЛИН, 13 октября. /ТАСС/. Нужно перейти от антироссийских санкций, введенных после кризиса на Украине, к диалогу с Москвой. Об этом заявил заместитель председателя либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Германии Вольфганг Кубикки в интервью еженедельнику Der Speigel, выдержки из которого опубликованы в пятницу.
"Санкции имеют смысл лишь тогда, когда они действуют. А когда знаешь, что другая сторона с ними более или менее справляется, то такие санкции являются чепухой, - сказал он. - Я за то, чтобы от культуры санкций вновь вернуться к культуре диалога [с Россией]".
СвДП по итогам состоявшихся 24 сентября выборов прошла в германский парламент. Вероятнее всего, данная политическая сила войдет в новое правительство страны, которое пока еще не сформировано.