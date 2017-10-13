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МИД Франции заявил о приверженности договору по ядерной программе Ирана

Международная панорама
13 октября, 16:20 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 13, октября. /ТАСС

При этом французские власти не готовы комментировать возможный выход из соглашения США

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ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Франция сохраняет приверженность действующим договоренностям по иранской ядерной программе, заключенным в 2015 году в Вене, считая их достаточным инструментом для того, чтобы избежать появления у Ирана ядерного оружия. Об этом заявили в пятницу в МИД республики.

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"Что касается соглашения по иранской ядерной программе, Франция вновь подчеркивает свою приверженность Венскому соглашению, в которое она внесла вклад, чтобы получить прочный, надежный и проверяемый механизм, гарантирующий, что Иран не обзаведется ядерным оружием", - сказала на брифинге для прессы официальный представитель дипведомства Аньес Ромате-Эспань.

Как она подчеркнула, Париж "желает его [договора] выполнения всеми сторонами". При этом французские власти не готовы комментировать возможный выход из соглашения США. "У нас нет комментариев о решении американского президента, которое, на данный момент, пока не было объявлено официально", - отметила представитель МИД.

Дипломат также подчеркнула, что Франция придерживается стратегии многостороннего подхода в дипломатии, который, как считают в Париже, является "единственным способом решать международные проблемы с уважением ко всем, путем диалога и обмена мнениями". "Это единственный путь к созданию устойчивого мира - цели, закрепленной в уставе ООН", - сказала Аньес Ромате-Эспань.

Тегеран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, Соединенные Штаты, ФРГ и Франция) достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с ее ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

Как объявил ранее Белый дом, Трамп в пятницу в 12:45 по местному времени (19:45 мск) выступит с заявлением, в котором намерен изложить новую стратегию США по отношению к Ирану.

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