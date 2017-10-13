Как "русский вопрос" влияет на выборы в Эстонии

В Эстонии завершается избирательная кампания по выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут 15 октября. Одной из главных тем стал национальный вопрос – в первую очередь, положение русскоязычных жителей Эстонии.

Список Сависаара

Политическая интрига предвыборной кампании 2017 года зародилась еще летом, когда наметился раскол в Центристской партии, традиционно отстаивающей интересы русскоязычного населения.

Возмутителем спокойствия стал создатель и бывший лидер этой партии Эдгар Сависаар, отстраненный от должности мэра Таллина и находящийся под следствием по обвинению в коррупции. В июле Центристская партия заявила, что официально приглашает Сависаара возглавить ее список кандидатов на грядущих выборах, однако политик объявил о планах создать собственный избирательный список.

"Что-то печальное происходит в Центристской партии, - пояснил в интервью ТАСС Эдгар Сависаар. - Все идет к тому, что на меня и на часть других "центристов" будут систематически давить, пока нам не останется ничего другого, как создать для защиты своих избирателей новую партию".

Избирательный союз Сависаара был создан в августе, причем, как заявила ТАСС соучредитель движения Ольга Иванова, среди участников нового движения оказалось немало "центристов". Это обстоятельство вызвало серьезное напряжение между двумя политическими силами: "центристы" исключили из своих рядов всех отступников, не тронув лишь Сависаара ввиду его выдающихся заслуг перед партией.

"Каждый вправе сам выбирать, где и по каким спискам ему баллотироваться, но в этом случае следует сделать свой выбор и честно сказать об этом. За тех людей, которые баллотируются против партии, но так и не нашли в себе смелости добровольно выйти из наших рядов, это сделало правление", - заявил лидер Центристской партии, премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Предвыборная агитация

Русскоязычный избиратель в Эстонии оказался в центре еще одного предвыборного скандала, который произошел между все теми же "центристами" и Партией реформ, возглавлявшей ранее правящую коалицию. Разногласия вызвал предвыборный плакат Партии реформ, в котором они призвали своих сторонников выбирать "проэстонски настроенную команду и изменения в Таллине".

"Иноязычный избиратель предпочитает Центристскую партию", - говорилось в рекламе.

"Центристы" заявили, что подобная реклама разделяет избирателей в Эстонии по национальному признаку. "Этими заявлениями Партия реформ хочет вернуть Эстонию в далекое прошлое. Такая сегрегация жителей страны – чистой воды дискриминация", - заявил генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб.

Его визави, генсек "реформистов" Тынис Кыйв отверг все обвинения, сказав, что тезисы рекламного плаката основаны на данных соцопросов, согласно которым большинство эстонцев в Таллине (29%) голосуют за Партию реформ, тогда как иноязычные избиратели в основном (77%) выбирают "центристов".

В полемику по национальному вопросу вступил также депутат парламента от Консервативной народной партии (EKRE) Яак Мадисон.

"Разумеется, кампания Партии реформ в высшей степени нелепа, поскольку пытается представить организацию как единственно правильную эстонскую партию и принизить русских", - написал он в Facebook.

Дебаты по национальному вопросу

В итоге "русский" вопрос превратился в столь значимую тему выборной кампании, что обходить его стороной стало невозможно. Наиболее ярко это проявилось на многочисленных дебатах, которые в преддверии выборов устроили крупные эстонские СМИ.

Дебаты, проведенные интернет-порталом "Делфи", и вовсе начались с вопроса ведущего "Растет ли пропасть между эстонцами и русскими?". Сомнение в отсутствии такой пропасти высказал лишь представляющий Партию реформ Денис Бородич. Остальные участники встречи выразили обеспокоенность тем, что две основные общины страны по-прежнему остаются разделенными.

"Отвечая на этот вопрос, посыпать голову пеплом придется тем политикам, которые долгое время спекулируют этой темой, - сказала представитель "Союза Отечества и Res Publica" Виктория Ладынская. - И это ведет не к улучшению ситуации в сфере интеграции, а к тому, что играющие на этом партии получают голоса. Политика противопоставления очень действенна". Она добавила, что частые выборы лишь усугубляют эту проблему.

"Центрист" Вадим Белобровцев заметил, что особенно велик разрыв между эстонцами и русскими в уровне жизни и доходов.

"Если оценивать межнациональные отношения, то в быту эстонцы и русские не так уж далеки друг от друга. Но с политической точки зрения люди разобщены, и в этом виноваты политики. Может быть, даже мы, хоть и стремимся сделать так, чтобы никакой пропасти в межэтнических отношениях в Эстонии не было", - сказал он.

А представляющий Свободную партию Сергей Метлев выразил недоумение тем фактом, что в Эстонии дети, родившиеся в семьях неграждан, до сих пор не получают гражданство страны автоматически. "Социологические исследования показывают, что примерно 80% русскоязычных жителей Эстонии считают ее своей единственной родиной", - сказал он.

Выборы в цифрах

Выборы в Эстонии пройдут 15 октября во всех 79 местных самоуправлениях. В общей сложности на них баллотируются 11,8 тыс. кандидатов, 163 избирательных союза и семь партий. На местных выборах в Эстонии могут голосовать не только граждане, но также и обладатели долговременного вида на жительство. Впервые к голосованию на выборах в Эстонии допустят избирателей с 16 лет.

Ранее на этой неделе завершилось досрочное голосование. Свои голоса отдали почти 28% избирателей, причем через интернет проголосовали более 186 тыс. человек.

Согласно последним данным соцопросов, главным фаворитом выборов является Центристская партия. В Таллине за нее готовы проголосовать 49% избирателей. За ней идет Партия реформ, которой отдают предпочтение 15% опрошенных в эстонской столице.

Евгений Антонов