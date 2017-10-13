Генсек НАТО выступил против военного вторжения в КНДР

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает неприемлемым силовой вариант урегулирования кризиса на Корейском полуострове и считает, что военное вторжение в КНДР может привести к разрушительным последствиям.

Об этом сообщает в пятницу AFP.

"Использование военной силы будет иметь разрушительные последствия, я думаю, что никто не хочет этого", - заявил он агентству.

"У США есть право на самооборону и на защиту своих союзников, однако я абсолютно уверен, что никто не желает решать вопрос военным путем", - подчеркнул он, отвечая на вопрос об отношении к воинственным заявлениям президента США Дональда Трампа по поводу КНДР и ее ядерной программы.

Ранее Трамп утверждал, что политика налаживания отношений с КНДР, которую США проводили в последнюю четверть века, не дала результатов. 1 октября президент США в своем Twitter фактически высказался против попыток налаживания диалога между Вашингтоном и Пхеньяном и рекомендовал главе Госдепартамента Рексу Тиллерсону не тратить время на усилия в этой области.

Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последнее время в связи с развитием КНДР ракетно-ядерной программы и проводимыми на полуострове американо-южнокорейскими военными маневрами. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, повторив такие запуски еще 29 августа и 15 сентября, когда ракеты пролетели над территорией Японии. 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда.