Генсек НАТО выступил против военного вторжения в КНДР

Как российский "Ворчун" Эрдогана с НАТО поссорилМеждународная панорама 13 октября, 15:35
"Матч ТВ" ведет переговоры о трансляции жеребьевки ЧМ-2018Спорт 13 октября, 15:25
Генпродюсер Первого канала: переговоры с ФИФА о правах на показ ЧМ-2018 не продвинулисьСпорт 13 октября, 15:23
Тарпищев: Шарапова не будет фаворитом "ВТБ Кубка Кремля"Спорт 13 октября, 15:11
Дождливая погода сохранится в Москве на выходныхОбщество 13 октября, 15:05
Исполком FIDE потребовал от Илюмжинова больше не участвовать в выборах главы организацииСпорт 13 октября, 15:02
Первые тестовые матчи на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде пройдут веснойСпорт 13 октября, 14:58
CMA CGM открывает внутренний терминал в ЛиванеТранспорт 13 октября, 14:55
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речиПолитика 13 октября, 14:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает неприемлемым силовой вариант урегулирования кризиса на Корейском полуострове и считает, что военное вторжение в КНДР может привести к разрушительным последствиям.
Об этом сообщает в пятницу AFP.
"Использование военной силы будет иметь разрушительные последствия, я думаю, что никто не хочет этого", - заявил он агентству.
"У США есть право на самооборону и на защиту своих союзников, однако я абсолютно уверен, что никто не желает решать вопрос военным путем", - подчеркнул он, отвечая на вопрос об отношении к воинственным заявлениям президента США Дональда Трампа по поводу КНДР и ее ядерной программы.
Ранее Трамп утверждал, что политика налаживания отношений с КНДР, которую США проводили в последнюю четверть века, не дала результатов. 1 октября президент США в своем Twitter фактически высказался против попыток налаживания диалога между Вашингтоном и Пхеньяном и рекомендовал главе Госдепартамента Рексу Тиллерсону не тратить время на усилия в этой области.
Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последнее время в связи с развитием КНДР ракетно-ядерной программы и проводимыми на полуострове американо-южнокорейскими военными маневрами. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, повторив такие запуски еще 29 августа и 15 сентября, когда ракеты пролетели над территорией Японии. 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда.