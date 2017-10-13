ООН: гуманитарный план для Украины на 2017 год серьезно недофинансирован

ЖЕНЕВА, 13 октября. /ТАСС/. План гуманитарных операций на Украине испытывает серьезную нехватку финансирования. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке.

"Мы обратились с гуманитарным призывом, касающимся Украины. В нем содержится просьба [к мировому сообществу] о выделении на этот год $204 млн. По состоянию на сегодняшний день, поступило только 26%", - сказал Ларке, расценив недофинансирование как "очень и очень серьезное" и напомнив, что гуманитарный план предусматривал оказание помощи 2,4 млн "наиболее уязвимых людей".

Официальный представитель отметил, что ситуация на востоке Украины "с политической точки зрения, как представляется, является замороженным конфликтом, однако в это время гуманитарная ситуация ухудшается". В ООН, по его словам, "особенно обеспокоены положением 600 тыс. человек, живущих в первую очередь в неконтролируемых правительством районах на востоке, которые не имеют доступа к своим пенсиям". "Этот вопрос имеет крайне важное значение для выживания и благополучия этих людей и вызывает дополнительную гуманитарную озабоченность", - сказал Ларке.

По данным УКГВ, в условиях приближающейся зимы "в продовольствии, услугах здравоохранения, жилище, воде, санитарии и защите на Украине нуждаются около 4 млн человек". В основном потребность в гуманитарной помощи касается "районов вблизи линии соприкосновения и в неконтролируемых правительством районах" на востоке страны.

Сообщив о завершившемся в пятницу трехдневном визите на Украину помощника генерального секретаря ООН Урсулы Мюллер, Ларке отметил, что она посетила обе стороны линии соприкосновения, встретившись с живущими там людьми, а также с политиками и гуманитарными партнерами. Мюллер заявила, что жители востока Украины "платят слишком большую цену" в связи с неспособностью политиков "достичь окончательного прекращения огня".