Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ООН: гуманитарный план для Украины на 2017 год серьезно недофинансирован

Международная панорама
13 октября, 15:34 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 13, октября. /ТАСС

Представитель всемирной организации Йенс Ларке заявил, что пока поступило только 26% от запрошенных $204 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 13 октября. /ТАСС/. План гуманитарных операций на Украине испытывает серьезную нехватку финансирования. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке.

"Мы обратились с гуманитарным призывом, касающимся Украины. В нем содержится просьба [к мировому сообществу] о выделении на этот год $204 млн. По состоянию на сегодняшний день, поступило только 26%", - сказал Ларке, расценив недофинансирование как "очень и очень серьезное" и напомнив, что гуманитарный план предусматривал оказание помощи 2,4 млн "наиболее уязвимых людей".

Официальный представитель отметил, что ситуация на востоке Украины "с политической точки зрения, как представляется, является замороженным конфликтом, однако в это время гуманитарная ситуация ухудшается". В ООН, по его словам, "особенно обеспокоены положением 600 тыс. человек, живущих в первую очередь в неконтролируемых правительством районах на востоке, которые не имеют доступа к своим пенсиям". "Этот вопрос имеет крайне важное значение для выживания и благополучия этих людей и вызывает дополнительную гуманитарную озабоченность", - сказал Ларке.

По данным УКГВ, в условиях приближающейся зимы "в продовольствии, услугах здравоохранения, жилище, воде, санитарии и защите на Украине нуждаются около 4 млн человек". В основном потребность в гуманитарной помощи касается "районов вблизи линии соприкосновения и в неконтролируемых правительством районах" на востоке страны.

Сообщив о завершившемся в пятницу трехдневном визите на Украину помощника генерального секретаря ООН Урсулы Мюллер, Ларке отметил, что она посетила обе стороны линии соприкосновения, встретившись с живущими там людьми, а также с политиками и гуманитарными партнерами. Мюллер заявила, что жители востока Украины "платят слишком большую цену" в связи с неспособностью политиков "достичь окончательного прекращения огня".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
2
Строители завершили уникальную операцию по установке арок Крымского моста
3
Путин поручил продумать, как избежать рисков избытка предложения из-за высокого урожая
4
Суд в Дюссельдорфе снял все ограничения на мощности газопровода OPAL
5
Депутат: создание в США комплексов глобального неядерного удара обостряет отношения с РФ
6
Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышена
7
Песков объяснил перенос совещания у Путина нелетной погодой в Липецкой области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама