Опрос: жители Греции назвали Владимира Путина в числе самых популярных политиков

АФИНЫ, 13 октября. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Греческое общество позитивно настроено к России и ее президенту Владимиру Путину. Об этом свидетельствует опрос, проведенный исследовательской группой Македонского университета. Результаты исследования опубликованы в газете Kathimerini.

Согласно его результатам, 57,3% греков позитивно относятся к России. Еще более положительными являются взгляды на президента России Владимира Путина - о нем позитивно отзываются 67% респондентов.

Путин значительно превосходит в Греции по популярности канцлера Германии Ангелу Меркель, которая по итогам опроса набрала 56% отрицательных голосов. Еще хуже обстоят дела с популярностью среди греков у президента США Дональда Трампа. К нему отрицательно относятся 73% опрошенных.

Отвечая на вопрос "Кому из мировых лидеров вы доверяете больше всего", 41,5% респондентов назвали Путина, 27,5% - Меркель и только 5% - Трампа. На просьбу сообщить, кто, по их мнению, скорее всего "поддержит национальные интересы Греции", 43,5% опять назвали российского лидера, 29,5% - германского канцлера и 20% - президента США.

Вместе с тем, греки традиционно тяготеют к Западу в том, что касается образования и трудоустройства. Так, в Европе предпочли бы учиться 68% опрошенных, в США - 23,5% и всего 3,5% - в РФ.

В качестве места для работы 65% греков выбирают ЕС, 21% - США. Россию в качестве места занятости выбрали 4% респондентов.

Исследование было проведено в период с 15 по 17 сентября. В нем приняли участие около 1 тыс. респондентов со всей Греции.