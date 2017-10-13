Опрос: жители Греции назвали Владимира Путина в числе самых популярных политиков

"Хосписная помощь — это философия безусловной любви и постоянной поддержки"В стране 13 октября, 17:09
Как "русский вопрос" влияет на выборы в ЭстонииМеждународная панорама 13 октября, 17:00
Художники Северной и Южной Осетии представят работы в ИталииКультура 13 октября, 16:58
Чесноков: смена климата может помешать Шараповой успешно выступить на "ВТБ Кубке Кремля"Спорт 13 октября, 16:54
Эксперты: регионам нужно создать экологические фонды для сбора компенсаций от предприятийВ стране 13 октября, 16:54
ВКС России с начала октября уничтожили в Сирии более 30 главарей террористовАрмия и ОПК 13 октября, 16:53
Число пострадавших на объекте "Транснефти" в Кировской области увеличилось до 22Происшествия 13 октября, 16:49
Макропулос назвал рекомендацией требование к Илюмжинову не идти на выборы главы FIDEСпорт 13 октября, 16:42
Дошкольники Сахалина познакомятся с природой с помощью интерактивного оборудованияСоциальная ответственность 13 октября, 16:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АФИНЫ, 13 октября. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Греческое общество позитивно настроено к России и ее президенту Владимиру Путину. Об этом свидетельствует опрос, проведенный исследовательской группой Македонского университета. Результаты исследования опубликованы в газете Kathimerini.
Согласно его результатам, 57,3% греков позитивно относятся к России. Еще более положительными являются взгляды на президента России Владимира Путина - о нем позитивно отзываются 67% респондентов.
Путин значительно превосходит в Греции по популярности канцлера Германии Ангелу Меркель, которая по итогам опроса набрала 56% отрицательных голосов. Еще хуже обстоят дела с популярностью среди греков у президента США Дональда Трампа. К нему отрицательно относятся 73% опрошенных.
Отвечая на вопрос "Кому из мировых лидеров вы доверяете больше всего", 41,5% респондентов назвали Путина, 27,5% - Меркель и только 5% - Трампа. На просьбу сообщить, кто, по их мнению, скорее всего "поддержит национальные интересы Греции", 43,5% опять назвали российского лидера, 29,5% - германского канцлера и 20% - президента США.
Вместе с тем, греки традиционно тяготеют к Западу в том, что касается образования и трудоустройства. Так, в Европе предпочли бы учиться 68% опрошенных, в США - 23,5% и всего 3,5% - в РФ.
В качестве места для работы 65% греков выбирают ЕС, 21% - США. Россию в качестве места занятости выбрали 4% респондентов.
Исследование было проведено в период с 15 по 17 сентября. В нем приняли участие около 1 тыс. респондентов со всей Греции.