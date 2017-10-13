Нацбанк Украины запретил проводить операции с банкнотами с изображением Крыма

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) запретил банкам страны проводить операции с банкнотами и монетами с изображением объектов Крыма. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины запретил банкам, их филиалам и отделениям осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами и монетами российского Центробанка, на которых изображены объекты, находящиеся на оккупированной Россией территории", - сказано в сообщении.

Центральный Банк России запланировал к выпуску в 2017 году ряд памятных монет, на которых будут изображены известные личности, города и архитектурные памятники Крыма. Среди них в серии "Выдающиеся личности России" значится монета из драгоценного металла "Художник И.К. Айвазовский", в серии "Памятники архитектуры России" - монета из драгоценного металла "Монастырь Сурб-Хач", памятная монета "Херсонес Таврический", а также двухрублевая монета с изображением городов-героев Керчи и Севастополя.

После силового отстранения от власти в феврале 2014 года президента Виктора Януковича в Крыму и на востоке Украины начались массовые протесты. Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.