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Нацбанк Украины запретил проводить операции с банкнотами с изображением Крыма

Международная панорама
13 октября, 17:15 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, октября. /ТАСС

Ранее ЦБ РФ представил новую банкноту номиналом 200 рублей, на которой изображены исторические достопримечательности, расположенные на полуострове

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© Артем Коротаев/ТАСС

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) запретил банкам страны проводить операции с банкнотами и монетами с изображением объектов Крыма. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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"Национальный банк Украины запретил банкам, их филиалам и отделениям осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами и монетами российского Центробанка, на которых изображены объекты, находящиеся на оккупированной Россией территории", - сказано в сообщении.

Центральный Банк России запланировал к выпуску в 2017 году ряд памятных монет, на которых будут изображены известные личности, города и архитектурные памятники Крыма. Среди них в серии "Выдающиеся личности России" значится монета из драгоценного металла "Художник И.К. Айвазовский", в серии "Памятники архитектуры России" - монета из драгоценного металла "Монастырь Сурб-Хач", памятная монета "Херсонес Таврический", а также двухрублевая монета с изображением городов-героев Керчи и Севастополя.

После силового отстранения от власти в феврале 2014 года президента Виктора Януковича в Крыму и на востоке Украины начались массовые протесты. Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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