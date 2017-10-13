Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма

АНКАРА, 13 октября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турция не будет принимать корабли, прибывающие из портов Крыма. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС представитель палаты судоходства Турции.

"Кораблям, которые будут приплывать в нашу страну из Крыма, не будет дано разрешение войти в наши порты. Введенный запрет касается кораблей под любым флагом", - подчеркнул собеседник агентства.

Он также добавил, что "данное решение было принято министерством транспорта, судоходства и коммуникаций Турции".

Накануне пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook выложила копию документа палаты судоходства, в котором говорится, что "суда, прибывающие из региона Крыма и его портов, не пропускаются в нашу страну (Турцию), а разрешение на отплытие из портов этого региона не предоставляется".

Воссоединение Крыма с РФ произошло в марте 2014 года, тогда по итогам проведенного властями Крыма и Севастополя референдума 96,7% и 95,6% его участников высказались за воссоединение с Россией. В голосовании участвовали более 80% имеющих право голоса. Президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав страны 18 марта 2014 года; 21 марта Федеральное Собрание ратифицировало документ. Однако Киев не признает убедительные итоги референдума и продолжает считать Крым украинским.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находясь с визитом в Киеве 9 октября, заявил, что Анкара будет и в дальнейшем поддерживать территориальную целостность Украины, назвав воссоединение Крыма с Россией "аннексией", вместе с тем он ушел от ответа на вопрос о том, планирует ли в этой связи Турция вводить санкции в отношении России.