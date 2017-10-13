Генсек МПС: отказ меньшинствам в получении образования на родном языке чреват конфликтами

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ЖЕНЕВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Отсутствие у меньшинств доступа к образованию на родном языке ведет к разрушению обществ и конфликтам. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный секретарь Межпарламентского союза (МПС) Мартин Чунгонг.
Он обратил внимание на актуальность ключевой темы открывающейся 14 октября в Санкт-Петербурге 137-й ассамблеи Межпарламентского союза "Содействие культурному плюрализму и миру через межрелигиозный и межэтнический диалог". "Многие проблемы современного мира вызваны отсутствием культурного плюрализма, - отметил генеральный секретарь. - Важно, чтобы мы направили сигнал о толерантности между культурами, о необходимости делиться культурными богатствами в интересах мира во всем мире".
"Думаю, что в Санкт-Петербурге парламентарии выступят с сильным заявлением, подчеркнут в итоговом документе важность культурного плюрализма, развития межэтнического диалога как средства содействия гармонии", - сказал собеседник агентства.
Отвечая на вопрос о позиции Межпарламентского союза в отношении предпринимающихся в некоторых странах попыток сократить программы образования на языках меньшинств, Мартин Чунгонг подчеркнул: "МПС считает, что общества должны быть инклюзивными. Это означает, что меньшинства во всех странах имеют право на получение образования на родном языке, право общаться на нем. Это укрепляет чувство принадлежности к обществу".
"Если этого не сделать, то общество может разрушиться, а это в свою очередь чревато конфликтом. В различных районах мира мы видели, что маргинализация меньшинств приводит к конфликтам и кризисам", - резюмировал генеральный секретарь МПС.
Межпарламентский союз - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 173 страны, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов. 137-я ассамблея МПС пройдет в Санкт-Петербурге 14-18 октября.